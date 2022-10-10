國民黨南投縣長參選人許淑華8日成立名間鄉競選總部，南投縣長林明溱等人到場助勢，期許她「領投發展」，創造「南投繁華」。她事後在臉書分享當天活動照片，並說要爭取國內外行銷管道，讓名間農產賣得出去、賣得更好，「當農民的最佳代言人」。

許淑華談到，感謝千位鄉親朋友們到場支持，過去與陳文德鄉長一起合作，從開闢名間十號道路名中街，舒緩交通困境，到拓寬整修道路，例如大庄仁和巷拓寬、投36線出林虎路重新刨鋪等，都是希望讓鄉民進出與農產品產銷更順利。未來若有機會擔任縣長，農業上，會與 鄉長候選人李雁惠一同努力帶頭行銷農產品，爭取國內外行銷管道，讓名間農產賣得出去、賣得更好，也會結合科技，輔導農民發展科技農業。

至於在交通上，許淑華承諾，會繼續保持改善道路品質，拓寬要道，包含投150線南田路等，讓鄉民出入方便，農產品往來順暢；社會福利上，提高長者假牙補助並設置樂齡中心，讓長者老有所歸，對於青年提供青年基金補助，讓青年留在家鄉成家立業。

許淑華也感謝在立法院的同事陳以信委員、李貴敏委員、林明溱縣長、競選團隊榮譽主委李英政前鄉長及全體、陳文德鄉長及多位村長、陳國能主席及多位鄉民代表、黨籍縣議員一同到場加油，「我會與大家一起努力，打造名間成為全齡宜居的地方」。