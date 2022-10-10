阿根廷經濟部消息人士周六透露，該國將更進一步緊縮進口規訂，以防止詐騙以及保留美元準備金。

消息人士指稱，新系統將包括認證進口商的進口量要求是否符合財務資源，要求進口商僅設定一家銀行帳戶進行外國貿易，以及要求進口商自央行購買硬貨幣更明確的時間。

據悉，阿根廷政府未來幾日將公布更多細節，預計10月17日正式生效。知曉內情人士指出，「這會為系統帶來秩序以及避免混亂」。