郭家瑋日前舉辦音樂會。（杰思音樂提供）

自《聲林之王3》嶄露頭角的郭家瑋簽約新東家JSJ杰思國際娛樂，日前舉辦出道以來第4場售票音樂會「為你唱情歌」，特別選唱《乘風破浪的姊姊》和《披荊斬棘的哥哥》節目的組曲，挑戰王心凌、鄧紫棋、吳克群、任賢齊、郁可唯、蕭煌奇等唱將的經典歌曲和師姐林曉培的經典〈心動〉，會後郭家瑋宣布將於11月入伍服兵役，被問到會不會擔心，他表示：「不擔心，有當兵的歷練才能蛻變成男人。」

今年剛完成學業的郭家瑋，在音樂會上選唱《乘風破浪的姐姐》和《披荊斬棘的哥哥》系列經典組曲，他表示在一個人生需要有新的開始的階段，難免有點迷惘，看了《乘風破浪的姐姐3》和《披巾斬棘的哥哥2》節目之後，從中得到啟發與鼓勵，「我覺得不管到任何時候，都要堅持做自己喜歡的事，就像節目裡的哥哥姐姐一樣，用心的唱，用情的唱。」因看到王心凌詮釋的〈山海〉，感受她在歌曲的爆發力和震撼，特別將〈山海〉選為壓軸。

不擅長台語歌的他選唱金曲歌王蕭煌奇的〈阿嬤的話〉，更加碼挑戰饒舌，選唱PG One的〈都是你〉，將不同面向的自己呈現給歌迷。會後郭家瑋宣布11月入伍服兵役，為了兵役他日前特別去配了一副新的眼鏡，搞笑說：「因為當兵會懶得換隱形眼鏡。」更還事先找了光頭濾鏡看看自己光頭的樣子，笑說：「我不擔心當兵，比較擔心要剃頭髮，怕自己頭型不好看。」他因膝蓋曾受過傷，服役時間比同期入伍的其他人短：「畢竟還是當兵，我會認真的磨練這段時間。」