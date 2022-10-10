台灣雅詩蘭黛集團每年都會持續透過地標點燈、媒體、企業與名人等相關合作，宣傳乳癌防治的重要性，今年特別在粉紅絲帶乳癌防治宣導活動30週年之際，10月8日在新北市立新莊體育館，與TVBS共同攜手舉辦「雅詩蘭黛集團 粉紅絲帶公益籃球賽」，邀請職業籃球隊新北國王隊與知名藝人共同進行熱血賽事！更期待大家能夠一起參與這個有意義的年度盛事。

除了兩隊精彩的陣容，當天粉紅絲帶乳癌防治公益大使蔡依珊也蒞臨現場共襄盛舉，擔任粉紅絲帶乳癌防治公益大使至今已超過十年的蔡依珊表示，「很榮幸今天能夠以這麼不一樣的形式繼續參加雅詩蘭黛粉紅絲帶乳癌防治活動，讓乳癌防治議題能透過運動賽事獲得更多的關注，也希望大家可以喜歡上運動，保持身心健康，一起遠離乳癌威脅。」而今年也呼應籃球賽的形式，特別在中場休息時間，邀請蔡依珊進行投籃挑戰，透過成功投籃與新北國王籃球隊一起拋磚引玉，展現運動家的精神，以新北國王隊的名義額外捐贈20萬給長年與台灣雅詩蘭黛集團進行乳癌防治合作的台灣癌症臨床研究發展基金會，暖心呼籲社會大眾關心自己也關心身邊的親友。除此之外，中場表演則邀請到了歌手謝金燕，為公益不遺餘力，無酬演出，嗨翻新莊體育館。

歡慶雅詩蘭黛集團粉紅絲帶乳癌防治公益活動30周年，台灣雅詩蘭黛集團更擴大這次的宣導層面，搭上科技列車發行粉紅絲帶NFT。除了推出粉紅絲帶公益籃球賽紀念NFT，讓購票民眾只要在現場掃描QR CODE並輸入領取碼，就能直接兌換。此外還推出三款限定發售的NFT，希望透過公益活動數位化並成就美妝業界首位發行公益NFT的創舉，提高年輕族群對乳癌防治觀念的意識，透過不同層面的接觸 ，落實乳癌防治宣導的觀念，讓美意永流傳。