王童分享心情時爆哭。（民視提供）

王童分享心情時不時拭淚。（民視提供）

王瞳受訪比出兩人愛的密碼7。（民視提供）

歌手艾成8月中旬離世，王瞳10日上午出席哈利路亞家教會主辦的福音餐會暨《超乎想像，艾成了》紀念EP預購發表會，以「有一種愛情叫艾成王瞳」為題分享兩人相愛、結婚相處11年的心情。王瞳受訪時表示，艾成離世這55天以來她的心情已愈來愈振奮起來，沒有被打趴在原地，但思念沒有停止，每天都更知道自己需要起來做他還沒完成的事，有種急迫的感覺。她也分享近日生活中除了不斷出現兩人「77傳奇」的「7」數字，在10月5日兩人交往第821天的當日，她一天之內竟發現5次「30」，而821就是他們交往的日期，彷彿是艾成在對她說「吳姍耘（30），想你（30）」，覺自己每天都被愛包圍。

王瞳表示，艾成一直透過很多方式告訴她他在乎她，她不吃飯、她哭時他都很緊張，也對把她惹哭的人生氣，前幾天她禱告時，竟然看到前兩天她因為看到艾成照片而哭得死去活來時，有很多小天使來接住她眼淚的畫面，更讓她體會到要照著神給的感動生活下去。除了艾成7月7日已經錄好的歌要發表，兩人的粉絲也想要聽她繼續講週報，所以她應該要振奮起來，不能再沈溺在悲傷情緒裡面，還是做日常生活要做的事，好好吃飯、好好生活，該拍戲就拍戲，該生活就生活，「他人不在，我要一人做兩人的事，包括『耶！一同進城』還有存檔還沒播，是重新啟動的時候了，要跟幕後的人一起開會，歌曲要發行，現在紀念EP版終於出來了！後續會陸續發表，他今年來台灣滿20年，真的很希望大家看到他唱歌，他就是想當天王，錊大新願是想唱歌給大家聽，還有娶我，娶我已經完成了，所以會持續讓成成的聲音出來，陪伴我們一起走未來人生路」

她今天身穿粉絲定做的三件衣服的其中一件，圖案是她跟艾成的Q版婚紗照，她說另兩件是照片，有點害羞，今天這件也適合今天心情，戴的項鍊也是艾成買給她的生日禮物，腳上穿的鞋，是某日看到教會女生穿很好看，她上網買加運費，剛好是「777元」，當時沒有覺得奇怪，只覺得上帝好幽默，現在覺得他沒離開。

王瞳也說近日生活多次出現「姍耘想你30想你」的數字密碼，兩人交往日期是8月21日，交往的第821天狂出現5次「30」，包括她去天品看艾成，發現櫥窗中有個密碼就是「30」，天品負責人10月5日傳了照片給她剛好30張，檔案剛好呈現「10530」，當晚她去參加班鐵翔演唱會，班哥班嫂送她一對珍藏新人娃娃，袋子上也巧合印著大大的30數字，就連晚上關燈睡覺，台ㄉㄡˊ看到右上角有個亮亮的燈，「我的冷氣溫度居然寫30度，發現今天一整天都是30，看手機才知道是77傳奇的821天！」

被問是否夢到艾成，她說有夢到他以前的樣子，但應該不是夢而是自己太想他的一些思念和遺憾的夢，很多人夢到的艾成都是他穿得很好看、一直笑的模樣，「可能我吃身心科的藥有差，藥物讓我可以好好休息，現在已經從一顆半成半顆，希望今天晚上就可以不吃」。她也透露很絲很開心她成立艾瞳小家群組，她會分享經文給她的信心力量。被問八七樂團未來計畫，她說經紀人正在籌備，也會尋找新的主唱，自己還是繼續當鍵盤手，未來會有完整的曝光。對於主唱的條件？「我怕有條件太高，成成很難被取代，還需要跟團員討論一下，不是以我的標準、喜好為主」。

她雖然已搬離兩人租屋處，但是表弟去幫忙打包成好幾箱，坦言東西還沒整理好，包括艾成的衣服，馬來西亞插畫家送的婚紗照也還沒掛上，「他穿過的衣服在洗衣籃也還沒洗，暫時放在那裡。我人生還有很多區塊目前還沒解鎖不能碰觸的，有些東西不太敢去碰。晚上還是跟飛姐（教會友人）睡，白天回去整理一些東西，有些東西暫時放著，就慢慢恢復、被神醫治」。

有媒體問她之前在訃聞冠夫姓，是否本名也會改，王瞳說因為艾成離世後已經辦除戶，自己不會刻意做這件事，那是在印訃聞時很像做這件事，未來有一天想做也許會去做，只是手續滿多，身分證、保險、護照等所有資料都要改。

王瞳在福音餐會時就已經哭腫眼，約40分鐘過程中時而痛哭時而掛著令人心疼的微笑，她表示，自己從來都沒有跟艾成說過再見，也不想說再見，因為艾成一直活在她的心中，「接下來的日子，我會越來越堅強，因為還有好多事情要做」，最後王瞳坦言仍需要時間適應，也感謝艾成教會她在患難中依然可以有盼望。

她也回憶，一開始的艾成王瞳，總被李明依叫「兩個小白痴」，「因為我們就是傻傻地愛彼此！我敢說，網友你們聽好了，我用盡全心全力愛著他、守護著他，巴不得全世界的人都知道成成唱歌有多好聽」、「不管是你6年前的地獄之旅，還是3年前我的死蔭幽谷，我們始終陪伴著彼此，沒有離開」。

談到失去艾成，她說「我找不到任何文字可以形容我的痛，我就是不停地哭不停地哭，廢寢忘食、撕心裂肺，這些都不足我的痛苦千分之一，我的心好像有一個好大的黑洞，一失神，就會掉進那無底的悲傷和想念裡。現在我還是不能聽他的聲音，不能看他的影片，連坐車、開車經過我們去過的地方，我的心都會淌血，我只能癡癡望著他最後8／17 早上5：43傳給我的訊息，我愛妳老婆。我真的一直以為來日方長，誰知道人生無常」。

王瞳忍著淚說，「我知道艾成沒有離開，只是換個方式在愛我」，但她坦然仍需要時間適應，「艾成的牙刷還掛著呢、切一半的血壓藥還留著，為了要回馬來西亞買的泳褲也到貨了」，在搬東西的時候，那些物品砸在王瞳腳上，她愣在原地，「雖然很痛，但我沒有發出聲音」，她哭著說，當時腦海中浮現的卻是再也聽不到艾成說「唉唷，怎麼這麼不小心」的聲音。

王瞳說，接下來的日子自己會努力適應，「因為艾成現在活在我的心裡面，我會越來越強壯，越來越堅強」，王瞳說，自己沒有跟艾成說過再見，也沒有要跟他說再見，因為對她而言，這不是結束，而是一個開始，「我還有好多事情要做」，王瞳最後說，謝謝艾成用40年教會了自己好多，「讓我學會再患難中依然可以有盼望」。

●王瞳《超乎想像，艾成了》紀念EP預購發表會全文：

哈囉！大家好！我是你們看到的最後畫面中⋯

打給成成的⋯最愛的老婆

今天是成成得勝、榮耀的第55天⋯

首先很謝謝大家願意暫時放下你們手中的工作

一起來見證神的榮耀⋯

願上帝的愛臨到現場每一位、還有線上的朋友

嗯⋯

這55天，我的生活起了很大的波動

心境上也是不停地更新變化⋯

唯一不變的，就是每分每秒都在想他

從2011年的夏天，在新兵進行曲的代班主持

遇見了成成

被他那顆單純、炙熱愛唱歌的心給吸引

這是我拍你的第一張照片⋯

私底下的他，不像舞台上那樣外放搞笑

反而是害羞內斂天然的喜感⋯

我永遠記得，在新兵進行曲的後台休息室

你剛好那天帶了吉他⋯

你看著我一個人默默坐在角落，若有所思

也就默默地背著吉他，

坐在我的對角彈唱了起來⋯

窗外陰天了，音樂低聲了，我的心開始想你了⋯

我在做投影片的時候⋯才發現

我手機裡竟然有這張照片⋯

你唱歌的時候就是這麼吸引人、這麼亮眼

我的眼睛都無法離開你⋯

你的歌聲總是可以貼著每個音符⋯

唱進每個人的心裡⋯撫慰人心⋯

跟你在一起的11年

看到你從一個傻傻愛唱歌的大男孩

蛻變成有擔當、愛神、愛人、愛妻子的男人

甚至是現在的天國使徒！

事發的前兩天，8／14的主日，

還為著我們屬靈的孫子受洗⋯哈利路亞！

一直到現在，成成蝴蝶效應還在持續發酵著

好多人因著你回到教會⋯

也好多人因著你願意信主⋯

一開始的艾成王瞳⋯明依姐都叫我們兩個小白痴～

因為我們就是傻傻地愛彼此⋯

我敢說，網友你們聽好了，我用盡全心全力愛著他、守護著他⋯

巴不得全世界的人都知道成成唱歌有多好聽

但始終無法被世人聽見你的音樂⋯

我內心對你有好多的心疼、不捨⋯

不知不覺，音樂也進入了我的生命

也成為了我的夢想，因為只要你開心，我就開心

只要看著你發光⋯就算我只是在你身後，我也被照亮

我毅然決然放棄我最愛的戲劇

跟你一起組了樂團⋯重新學習鍵盤⋯

其實跟我小時候學的鋼琴不太一樣

我就這樣陪著你台灣走透透⋯到處去表演⋯

就因為我愛你⋯我也想跟你常常在一起

不然戲劇的收入遠比玩樂團穩定多了啊

這也是當初樂團 叫北七樂團⋯

就是用一顆炙熱的心去簡單地相信，傻傻地堅持⋯

不要想太多，想多了，就錯過了⋯就不做了。

你的永不放棄的信念，就是這麼強烈！

包括把自己吃得肉嘟嘟的⋯

你跟我說⋯你必須這樣吃才能有乾淨的嗓音

一定要吃得胖胖的，才會有帕華洛帝的高音

因為你自己就自帶音箱⋯

每天都吃固定的量、固定的單一食物⋯

一段時間菜單還會換季⋯從鮮蚵變成牛肉⋯

我看著你每天吃得那麼辛苦，也不知道該怎麼辦

然後網友還一直攻擊你⋯我捨不得⋯

在網路也跟他們開戰⋯

有一次，樂團被邀請到南投表演⋯

舞台就架設在田地裡⋯四處都沒有店家

由於樂團表演時間都是大家用餐的時間

所以我們都必須在後台先吃飽⋯

我就早早為他預備了烤盤、牛肉

在後台頂著妝髮，幫他煎牛排⋯（播影片）

成成，對當時的我而言⋯真的是神一般的存在

他後來也跟我說過⋯

這輩子，找不到第二個可以跟他一起生活、懂他的女人。

時間過得很快⋯2015年12月31日，

因著一場烏龍火警，

我們被神帶到哈利路亞家教會⋯

今年是第七年。

是我們人生最精彩的日子⋯

我們都在這個家學習、成長、破碎、重建

不管是你6年前的地獄之旅⋯

還是3年前我的死蔭幽谷⋯

我們始終陪伴著彼此，沒有離開⋯

我們竟然因著有教會的陪伴，看見我們自己的不足

看見我們的有限⋯知道唯有神，才是愛！

而來自神的這一份愛，就不會出差錯！

有一句話是這樣說的～

以前的人東西壞了就修，現在的人東西壞了就丟

「恨能挑啟爭端； 愛能遮掩一切過錯。」

箴言 10：12

「愛情，眾水不能熄滅， 大水也不能淹沒。 若有人拿家中所有的財寶要換愛情， 就全被藐視。」

雅歌 8：7

「愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒；愛是不自誇，不張狂， 不做害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡， 不喜歡不義，只喜歡真理； 凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。 愛是永不止息。先知講道之能終必歸於無有；說方言之能終必停止；知識也終必歸於無有。」

哥林多前書 13：4-8

這就是我們一直在努力的愛情⋯成成最愛說

要永遠記得當初你是如何愛上對方的那份感動

我也永遠記得⋯我問過他一句話

寶貝，為什麼你從來都沒告訴我，我不喜歡妳這樣，妳要改變⋯

他回答我：因為妳的好與不好，我都愛⋯

因為我愛的就是妳。

現在我也想回應他：不管你現在是什麼樣的形式存在，我都愛，因為我愛的就是你。

我真的很感謝家教會⋯始終地看好我

在我最不堪的時候，

甚至覺得這世上已經沒有我容身之處

家教會無條件的接納我、扶持我

讓我有路可走⋯

爺爺只說了一句：回家就好⋯

之後爺爺還讓我們組成了「耶！一同進城」

每週在YT上面露出福音節目陪伴大家

讓我知道自己原來還能付出愛⋯

自己還是被需要的⋯⋯

我們在策劃節目、錄製節目的過程中

學習愛人與被愛⋯ 經歷了醫治、釋放、

後來，我們四個人一起經歷了77傳奇⋯

如果要說有一種愛情叫艾成王瞳

那⋯有一種友情，就叫做耶！一同進城！

在彼此最低谷、絕望的時候，不離不棄。

結婚的這兩年，我們一天比一天更相愛⋯

我們如果不在彼此身邊⋯就一定會通著電話

就算你在做自己的事，我在開車回家途中

或者是你在坐捷運回家的途中⋯

我們也都是通話著⋯原來我們真的很依賴彼此

我們也常常都會調整愛對方的方式⋯

「愛」是在對方的需要上看到自己的責任

「相愛」，不是不會吵架，是願意放下自己的以為

因為，愛的相反不是恨，而是冷漠。

我們真的一起經歷了好多酸甜苦辣

也一起確診了

還有，陪你到各個教會服事⋯

成成竟然到了將近快300間教會做過見證

但就算你講了那麼多場，

每一場都還是像是第一次分享

因為你都一大早起來預備心，

甚至路途中、都在方言禱告⋯

你跟我說過，因為你知道不能疲乏⋯不能靠自己

所以每次你分享見證都會哭，現場的人也跟著落淚

因著你的謙卑、愛神⋯真的遍地開花⋯

不僅是各教會服事，你抓到機會逢人就傳福音

哪怕只有短短三分鐘⋯你都會直接說最要命的提醒

我們有時候在旁邊都會有點小緊張⋯

不知道對方能不能承受⋯

但你說⋯因為我不知道下次還能不能再碰到他

我要好好把握每一個機會⋯不能錯過。

還有你不直播唱歌就會渾身不舒服

而且你不喜歡我進房間在你旁邊聽

因為你希望我聽到的是完整的音樂＋你的歌聲

每次大家的留言⋯

你好像也總是只看到我的留言似的

都不太理大家⋯

我都要把大家點的歌重新寫出來給你

時間到了7月份，我的偶像劇快要殺青的階段

也隨著旅遊的限制放寬⋯

我們興高采烈討論要回馬來西亞⋯

本來只是回去看看爸爸媽媽、姐姐弟弟們

沒想到越搞越大！要辦婚禮？！

我也享受著蔡太太的身分⋯讓你打理一切

因為你是我的頭，我要順服你

我在學習「接受」比我的感受來得重要

馬來西亞的家人群組開始討論細節、行程安排

每天我只是拍了一顆鏡頭的時間，大概半小時吧

就已經2.3百封未讀⋯誰知道後來這個群組⋯

竟然變成接待家人來台灣⋯看成成的群組⋯

明明眼看就是你的高光時刻，怎麼會發生這種事

我們準備要回去馬來西亞辦婚禮⋯

說好今年找機會就要換車⋯

明年看看我的身體狀況，如果可以就生個北鼻

這趟馬來西亞之旅⋯也是你有史以來最風光時刻

你還叫媽媽準備結婚感言⋯

媽媽本來還害羞說不要啦

你就很認真地跟媽媽說～喂！汝欸囝稿銀boh ！

（妳的孩子結婚）、衫我都幫妳說好了！妳跟阿瞳去選水水的衫！

不僅是結婚，連代言、合作都安排好了

還要飛到吉隆坡為小弟的髮廊開幕剪綵⋯

台灣的艾叻沙也是後續很多合作都在進行中

還有7／7 京成兄妹⋯神國大樂！都剛錄製完成

企劃書都寫好了，等著發行、宣教工作的安排

我就這樣失去了你⋯

我找不到任何文字可以形容我的痛

我就是不停地哭不停地哭⋯

廢寢忘食⋯撕心裂肺⋯

這些都不足我的痛苦千分之一⋯

我的心好像有一個好大的黑洞⋯

一失神，就會掉進那無底的悲傷和想念裡

現在我還是不能聽他的聲音⋯

不能看他的影片⋯

連坐車、開車經過我們去過的地方⋯

我的心都會淌血⋯

我只能癡癡望著他最後8／17 早上5：43傳給我的訊息

我愛妳老婆。

我真的一直以為來日方長，誰知道人生無常⋯

「無人有權力掌管生命，將生命留住；也無人有權力掌管死期；這場爭戰，無人能免；邪惡也不能救那好行邪惡的人。」

傳道書 8：8

「我們一生的年日是七十歲， 若是強壯可到八十歲； 但其中所矜誇的不過是勞苦愁煩， 轉眼成空，我們便如飛而去。」

詩篇 90：10

可見，人生在世，不在乎長短，乃在乎內容

成成這40年完成任務，高分畢業！

「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。 從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按着公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人。」

提摩太後書 4：7-8

我也想不透為什麼？

但現在問題已經不在於他了⋯他已經沒有問題了

問題是，還活著的我，該怎麼活？

「萬物的結局近了。所以，你們要謹慎自守，警醒禱告。 最要緊的是彼此切實相愛，因為愛能遮掩許多的罪。 你們要互相款待，不發怨言。 各人要照所得的恩賜彼此服事，作神百般恩賜的好管家。」

彼得前書 4：7-10

當我越發現生命的有限，越發現神的愛無限

越多苦難想要打擊我，我越要站起來！

「我見神叫世人勞苦，使他們在其中受經練。 神造萬物，各按其時成為美好，又將永生安置在世人心裏。然而神從始至終的作為，人不能參透。」

傳道書 3：10-11

「我知道神一切所做的都必永存；無所增添，無所減少。神這樣行，是要人在他面前存敬畏的心。 現今的事早先就有了，將來的事早已也有了，並且神使已過的事重新再來。」

傳道書 3：14-15

我真的無法參透，但我願意順服！

因為我知道我所信的是誰！

我的痛⋯我的心 不再無處安放⋯

無所增添、無所減少⋯

地上的一切都會過去⋯但在基督裡，都存在永恆了

所以我要思念天上的事

「所以，你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事；那裏有基督坐在神的右邊。 你們要思念上面的事，不要思念地上的事。」

歌羅西書 3：1-2

我每一天都在往死亡直奔⋯都在失去⋯

失去時間、失去青春、失去親人⋯

但唯一不會失去的，是我的心裡的盼望、平安、喜樂

那天去看班哥的演唱會，他分享了一句話很扎心

人之所以傷心，是因為看得不夠遠。

「神要擦去他們一切的眼淚；不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。」

啟示錄 21：4

這不是死後的事，是現在就可以經歷的⋯

10／4號的晚上，為了預備今天的分享

就鼓起勇氣翻了手機的照片⋯

沒想到還是哭到快要窒息⋯趕快停下來⋯

後來10／6 在小組的時候，神竟然讓我看到10／4的我

我看到⋯我一個人坐在那邊哭得好慘⋯

但忽然有好多白色亮亮的小天使⋯飛到我的臉頰前

伸出他們小小的手⋯小心翼翼地接住我每一顆眼淚

然後百般呵護、捧在手掌心後、往天上飛

我沒有看到他們把我的眼淚給了誰

但我知道是給了耶穌⋯

因為我頓時覺得好被愛⋯

原來我的呼吸、動作、存留，都在乎神，神也都在乎⋯我知道我不是一個人！

我還在適應著你活在我心裡的生活

你的牙刷還掛著⋯

切一半的血壓藥還在切藥器裡⋯

為了馬來西亞買的泳褲，蝦皮通知到貨了，無人能領

搬東西的時候，東西掉下來砸到腳，黑青了

我愣在原地，沒有發出聲音⋯

因為我在適應著⋯不會有你嘟囔著：哎唷！怎麼那麼不小心！不要弄了不要弄了！

然後小跑步去藥櫃拿Zambak幫我擦藥⋯

你活在我心裡⋯我會越來越強壯⋯越來越堅強！

我沒有跟他說再見，也沒有要跟他說再見

因為對我而言，這不是結束，是新的開始。

我還有好多事要做⋯

神透過成成得勝的時間告訴我

「盜賊來，無非要偷竊，殺害，毀壞；我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。」

約翰福音 10：10

9／14的時候，神也透過我從馬來西亞回來

睡了一覺起來迎接的第一個早晨⋯告訴我

「我是好牧人；好牧人為羊捨命。」

約翰福音 10：11

感覺就是神在跟我說話⋯

我在方言敬拜讚美的時候聽到神跟我說

妳當不了有肉身孩子的母親，就去做屬靈孩子的母親吧！

其實我跟成成一直都有在陪伴一些粉絲

只是沒有固定一個時間好好餵養他們

而現在⋯艾瞳小家開張了！

飛姐陪伴我⋯每週一晚上8點，彼此陪伴

效法家教會牧者的榜樣⋯讓我為母則強⋯

這顆震撼彈，炸得我體無完膚，

但也炸出了我的呼召⋯

而且在9／17成成得勝滿月的時候

我的表弟帶著他的孩子到教會的兒童主日

他跟我說⋯他在親子關係的學習上得到很大的滋養

還有⋯姐姐，妳知道嗎？姐夫翻轉了我的生命！

你們跟我傳了很久的福音⋯

我以前是不知道為什麼要信耶穌，但我現在是⋯

不知道為什麼不要信耶穌！

（他們一家人今天都有來到現場）

我更加確定，神就是要我起來！牧養祂的羊！

這世上真的有苦難，每個人都有苦難

關鍵是我們如何將苦難成為祝福⋯

只有兩種選擇⋯消極與積極的面對！

我願意大過我可以！

「因為人若有願做的心，必蒙悅納，乃是照他所有的，並不是照他所無的。」

哥林多後書 8：12

「神能照着運行在我們心裏的大力充充足足地成就一切，超過我們所求所想的。」

以弗所書 3：20

只要我願意相信⋯我不是倚靠自己

我倚靠的是萬軍之耶和華！有能有力的耶和華

「耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。」

耶利米書 29：11

「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人。」

羅馬書 8：28

「我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。 我們四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不致失望； 遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不致死亡。」

哥林多後書 4：7-9

因靠耶和華而得的喜樂是我的力量

在基督裡，生死可以變成一件事。

我真的有感覺，不久就能再見到成成

回到天家後，一看到他⋯我一定會先踹他一腳

然後緊緊地抱住他⋯

跟他說：好險我沒讓你失望。

謝謝成成用40年的生命引導我接下來的路

謝謝成成用40年，教會了我好多

在患難中，依然可以有盼望⋯

人生如戲，戲如人生⋯聖經就清清楚楚寫著

因為我們成了一臺戲，給世人和天使觀看。

我的好戲才剛上演⋯任務尚未完成⋯

還要繼續打這美好的仗⋯

朋友問我，妳是不是活得很痛苦？

我說：很痛，但不苦了。

因為有一種愛情叫艾成王瞳，

而這愛情的答案，全部攏是祢⋯⋯