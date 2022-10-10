秀傳醫療團隊與青年救國團9日下午走訪中興新村文創聚落。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

秀傳醫療體系總裁黃明和、青年救國團主任葛永光等人體驗三輪車。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

秀傳醫療團隊近年與青年救國團溪頭及日月潭青年活動中心合作，推展森林療育活動頗受好評。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

秀傳醫療團隊近年與青年救國團溪頭及日月潭青年活動中心合作，推展森林療育活動。同時在彰濱工業區攜手成立醫療級「阿斯貝克運動健身中心」，為復健患者開立「運動處方箋」，9日走訪中興新村文創聚落、中興大學南投校區進行意見交流，未來將密切合作，推廣長照社區，發展旅遊醫學。

秀傳醫療體系總裁黃明和率集團多名一級主管，邀合作夥伴、青年救國團主任葛永光等人造訪中興新村南投校區，透過校方的專題講座，了解大學城區未來的的營運方向，並在健康、運動、教育、服務學習及地方產業的提升等議題上彼此交流。

黃明和表示，中興新村仿英國倫敦「新市鎮」模式創建，有花園城市美稱，環境相當優美，未來藉由與中興大學的產學合作，有助於推廣長照社區的理念，甚至發展旅遊醫學，發展保健醫療與健全長照的基礎。

葛永光非常認同黃明和所提出「預防重於治療」的理念，認為這與救國團成立的四大宗旨「公益、教育、健康、服務」不謀而和，今後除強化彼此提供資源，導入社區服務，並藉由綿密的救國團義工組織及中興大學專業師資，和秀傳醫療體系一同推動全民健康，讓台灣社會更健康、更美好。

青年救國團特別頒授最高榮譽的幼獅獎章予黃明和。葛永光說，感謝總裁及秀傳體系對團務工作的貢獻和協助，成為救國團成立70年以來第一位非救國團義工體系出身，而能獲此殊榮的傑出人士，意義非凡，也期待救國團與秀傳醫療體系的合作關係堅若磐石。