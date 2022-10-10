凍齡男神林志穎7月發生嚴重自撞車禍，車輛更原地起火燃燒，幸虧有民眾即時將他從車內拉出，才幸運撿回一條命，只不過肩膀有肱骨粉碎性骨折，不只粉絲擔心，愛妻陳若儀更放下所有工作，專心陪伴老公。近來林志穎病況似乎有所好轉，她的社群開始更新，拍攝一支護膚影片時，也曝光老公恢復情況。

陳若儀近(8日)在小紅書露面拍攝護膚影片，可見她以兩支亮面髮夾，俏皮夾起頭髮兩側的瀏海，後方則綁了個俐落包包頭，搭配身上帶粉嫩感的衣服，以及衣服表面數隻小熊在彩虹跳舞的圖樣，超童趣又超減齡的打扮非常吸睛，此外，陳若儀也以素顏展示護膚的全過程，在浴室內部，洩出她宛如少女般的膚質。

陳若儀以粉嫩打扮素顏出鏡，讓宛如少女的膚質展露無遺。(圖/陳若儀 小紅書)

粉絲見到陳若儀素顏拍攝的狀態湧入留言：「皮膚真的是好到爆！粉嫩粉嫩的少女」、「若儀好像瘦了，鎖骨更加明顯了」、「怎麼卸妝後感覺更年輕更美呢」、「若儀姐白到發光」，其中有許多人關心林志穎復原情形，對此，陳若儀也一一親自回覆，「謝謝你們的鼓勵」還附上雙手合十的符號，似乎他身體往好的一面發展，才讓她有心情拍影片回覆粉絲。

陳若儀見有網友關心老公，一一回覆大家的留言。(圖/陳若儀 IG)

今年7月老公林志穎車禍後，陳若儀第一時間趕到醫院陪伴，承受不少的疲勞與壓力，後來兒子被亂說車禍當下「不能去比賽了」時，更在社群心疼發聲：「不好意思！請問你有在現場嗎？」。如今事過境遷，陳若儀才逐漸恢復曬兒日常，也像以前一樣上傳美妝影片，讓粉絲看了都說，希望他們一家人能重新過起快樂健康的生活。