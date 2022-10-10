中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增32,068例本土新冠肺炎個案及49例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今確診個案數較昨天減少約1萬人，主要是受到假日效應影響，不過與上周一同期相比，今天新增個案數也減少約3.9％。

由於個案數較上周減少，是否代表疫情已出現轉折？莊人祥表示，還必須再觀察1、2天，看看國慶連假後是否會造成疫情升溫，但內部評估國慶連假對疫情的影響，應會比中秋連假來的小。

莊人祥認為，如本周三疫情開始出現轉折，很可能接下來確診數就會開始下降，但仍然不排除國慶連假效應，會讓疫情下降的時間點延至下周。

指揮中心表示，今日新增之32068例本土病例，個案分布為新北市(6,162例)，臺中市(3,865例)，桃園市(3,627例)，臺北市(3,413例)，高雄市(3,284例)，臺南市(2,293例)。

死亡個案今日新增57例，指揮中心表示，為35例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月22日至10月7日，死亡日期介於9月27日至10月7日。

中重症個案今天則新增133例，其中包含一名8歲女童，本身無慢性疾病，曾接種1劑疫苗，於8月23日確診，9月20日發燒，並出現全身紅疹、紅眼、嘴唇脫皮、腹瀉等症狀，9月24日被懷疑為MIS-C收住加護病房治療，檢查發現血壓偏低、心包膜積水、冠狀動脈發炎，經免疫球蛋白、類固醇藥物治療後 病況改善，於10月5日出院。

截至目前，國內累積的兒童重症個案為241例、腦炎32例、肺炎25例、心肌炎2例、敗血症3例、哮吼11例、家中死亡8例、MIS-C 156例、共病4例、其中有35例死亡。