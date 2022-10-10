台灣三星持續加碼自家摺疊機Galaxy Z Fold4/Z Flip4銷售，為讓更多消費者了解「為何而摺」的獨特優勢，台灣三星即日起至10月16日止，在華山1914文創園區打造「如果從此展開」期間限定體驗展，精心規劃五大主題，讓消費者化身一日小網紅，藉此更了解摺疊機的樂趣。

三星為讓摺疊機更讓消費者熟悉，力拚將其拱上旗艦主流，去年已經投入上億元的行銷預算，今年三星同樣會持續積極行銷，但會調整行銷策略，有別於去年大量投放電視廣告，今年會戶外、網路等行銷領域加強力道，另外，在實體的體驗通路上也會持續深化。

台灣三星本次啟動「如果從此展開」體驗展，以新品中最受歡迎的「精靈紫」作為主色調，將粉嫩可人的淡紫色，融入展覽中的大小元素，唯美浪漫信手拈來，紫色控絕對要拍好拍滿！展覽共包含五大主題：「翻轉顛倒屋」、「Z分子打卡牆」、「斜槓工作室」、「輕巧氣泡池」及「全星元宇宙」，除了能拍出一系列美照，更能在此體驗三星Z系列的多元應用。

三星表示，藉由本次的體驗展消費者不僅可透過展覽感受摺疊機的獨特應用，三星更祭出豐富好禮，凡完成各區體驗、填寫活動問卷即可獲得抽獎資格，獎項包括「The Freestyle微型智慧投影機」、「Galaxy Watch5」、「Galaxy Buds2」等。