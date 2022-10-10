雙十連假前2日為墾丁地區帶來大量旅遊人潮，屏東警方多次啟動調撥車道因應，讓各路段仍維持一定行車速度，而連假最後一天，員警也繃緊神經，估計下午至傍晚會是北返車潮高峰期，已經出動警力，全力動員疏導交通。

屏東警方表示，預計北返收假車潮高峰會在下午2時至晚間8時，枋寮警分局依交通隊交控中心指示，並視車流數據機動採取調撥車道或分流措施來因應。

預計下午實施台1線436.5至445.5公里北上調撥車道，調撥南下內側車道供北上車輛使用，並配合在台一線永翔路口南下實施分流至台17線措施，減少台1線水底寮路口北上車道1個號誌時相，以加速消化水底寮五岔路口北返車潮。

枋警更在重要路口規畫「交通快速疏導部隊」於各重要路段待命，以快速排除交通事故。 警方也建議北返用路人，避開車流尖峰時段，警方在此特別呼籲行經車多路段時耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，警方將加強取締違規車輛，以維護行車安全。