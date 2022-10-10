雲林縣長張麗善（左）參加國慶升旗典禮，懷抱感恩的心並為國父銅像被移除叫屈。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣10日共舉辦3場慶祝國慶日活動，縣長張麗善參加斗南鎮公所的國慶升旗典禮，提醒大家在歡慶雙十國慶的同時，一定要懷抱感恩的心，記取先人篳路藍縷為台灣、中華民國所作的一切努力。對於國父孫中山、蔣中正銅像被移除，安倍晉三銅像卻設在台灣，她認為「非常不公平」。

斗南鎮公所10日在公所前廣場舉辦升旗典禮，張麗善、副縣長謝淑亞、斗南鎮長沈暉勛等人，與民眾齊唱中華民國國歌為活動揭開序幕，隨後與斗南各學校、社團從公所出發踩街健走，將歡樂的國慶氣氛傳遞到鎮上每個角落。

張麗善表示，大家歡度國慶時要記取先人的努力，先人蓽路藍縷、拋頭顱灑熱血，才能建立中華民國，這段歷史不能被遺忘抹滅，她看到國旗緩緩升起，非常感動與感恩，現在政府將國父孫中山、蔣中正銅像移除，卻把安倍晉三的銅像建立在台灣，這是非常不公平的事。

張麗善說，雲林縣是全台唯一提倡禮義廉恥的縣市，就是要讓大家懂得感恩惜福、尊師重道、敬老尊賢，這是非常重要的品德教育。我們不論在台灣的哪個地方，都希望和平安定，同時要具有國際觀，才能與國際接軌。

張麗善提醒，國慶日當天雲林有3場國慶活動，第1場是斗南鎮升旗典禮及變裝踩街，第2場虎尾鎮同心公園有精彩偶戲表演，第3場於斗六市舉辦雙十社造嘉年華，歡迎民眾踴躍參與。

沈暉勛指出，舉辦此次雙十國慶升旗與農業變裝踩街健走活動，一方面是有鑒於當前國際及兩岸情勢，想藉此喚起民眾對於國家的熱愛及認可，另一方面今年是雲林全民健康運動年，藉由健走強健體魄、提升免疫力，這在疫情時代是非常重要的。