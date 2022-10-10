澎湖縣政府10日上午於縣府廣場舉行「中華民國111年國慶升旗典禮暨聯歡活動」，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲帶領各級學校、團體及機關高唱國歌，齊祝中華民國生日快樂，賴峰偉在雙十節許下三個願望，盼望疫情解封、台海穩定、澎湖進步，鄉親都能在和平幸福的環境下生活。

前副總統呂秀蓮多次來澎向賴峰偉提到，希望澎湖能成為永久和平中立的地區，用智慧與國際化來化解兩岸之間的歧異。由於近日兩岸情勢日益緊張，中國的軍演頻繁，澎湖因孤懸台灣海峽中央，軍事戰略地位更加顯得重要。

賴峰偉當場許下三個願望，第一盼疫情早日解封，全民恢復正常生活，百工百業興盛繁榮，人人健康平安。第二盼台海穩定，海峽兩岸恢復對話交流，共創兩岸人民最大福址。第三盼澎湖愈來愈進步，鄉親愈來愈幸福。

賴峰偉表示，澎湖有32位超過百歲的人瑞，他和劉陳昭玲利用重陽節逐一拜訪，雖然現代醫療技術不斷進步，但超過1百歲的人仍不多見，可見得澎湖已經成為長壽之島，非常珍貴難得。現今世界超過百歲國家也不多，全球195個國家只有44個建國時間比中華民國早，我們歡慶中華民國生日的同時，也要珍惜得來不易的民主成果。