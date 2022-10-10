俄羅斯克里米亞大橋8日才被炸，烏克蘭首都基輔市中心今（10）日清晨傳出多起爆炸，疑似遭到飛彈攻擊。除了基輔，包括西部城市利維夫（Lviv）、特諾皮爾州（Ternopil）及中部第聶伯羅（Dnipro）也都傳出爆炸。

路透社報導，基輔市長的克里契科（Vitali Klitschko）今日在Telegram發文證實，基輔市中心的舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）今日清晨發生多起爆炸。

As a result of #Russia's terrorist attack on #Kyiv, there are civilian casualties. "The strike was deliberately carried out at rush hour just on a busy street so that more people would be killed", reports journalist Denis Kazanskyi. pic.twitter.com/0YFq4OiFPw — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

目擊者也描述黑煙從多棟建築中竄入空中。

英國廣播公司（BBC）報導，約在基輔當地清晨8時過後聽到至少2起爆炸聲，當地空襲警報曾在90分鐘前響起。美國有線電視新聞網（CNN）報導，分別在當地時間8時15分及20分聽到2起爆炸。

其中BBC記者巴哲卡（Hugo Bachega）當時正在室外播報烏克蘭戰況，他親眼目睹其中一起爆炸攻擊，嚇得和攝影記者避難，連線畫面也隨即中斷。

網路上也出現濃煙從基輔市中心多處建築竄升的畫面，爆炸地點較俄軍在戰爭初期轟炸基輔時更靠近市中心，BBC也指出，這起攻擊似乎是近幾個月來基輔遭遇的首起「飛彈攻擊」。

烏克蘭緊急救難單位指出，今晨的爆炸攻擊造成人員死傷，目前仍在確認死傷人數。

（持續更新）