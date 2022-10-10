NAMUA那木瓦『天堂島Paradise Island』室內擴香。（NAMUA提供）

NAMUA那木瓦『天堂島Paradise Island』全系列商品計有室內擴香、香氛蠟燭以及精油身體磨砂膏，全新香氛上市。（NAMUA提供）

時尚香氛品牌NAMUA品牌素來以香氛說故事為靈感來源，帶來療癒香氛旅程，喜愛島國與海洋的創辦人王心恬，這次以夢想中的『天堂島』為題，訂製香氛系列獻給大家。充滿舒心療癒中性香味的『天堂島Paradise Island』系列，計有室內擴香、香氛蠟燭以及首次發表的精油身體磨砂膏，充滿了無花果、椰香以及島嶼花香。

NAMUA那木瓦香氛運用來自英國、法國精純的天然精油，以法式手法調製，創辦人王心恬在這疫情即將解放的秋冬時期，獻出自己心目中理想的夢想香氣，而獨立個性的她，在她心中的理想值香氛，便是自由不羈的中性香調，因此，這款『天堂島Paradise Island』系列的香調，就是調製出無違和的共香味道。

王心恬表示，「NAMUA那木瓦品牌創立以來，第一款香氣就是中性香調『烏木鳶尾花』，是我的第一個香氛作品，也是一直以來熱銷前三名的香味；雖然一樣是中性香調的『天堂島Paradise Island』，開始是濃郁的果香與花香，但香氣的細節中，添上清新的青草與雪松的隱味，讓整個香氛在使用上更佳、更有儀式感的柔好味道！也因為這個味道的獨特，讓我選上作為精油身體磨砂膏的香味，讓身體在除去老舊角質之後，存留在身上的『天堂島Paradise Island』精油香氣，延續自己嚮往夢島嶼的念想！」

喜愛旅遊的王心恬遊歷多國，也熱愛島嶼旅遊，一直都希望有機會可以遊歷地中海群島的薩丁尼亞島，想像著繁華城市的另一端海景，海洋在靜謐的夜裡中變成神秘的墨色，也化身成旅人的保護色，獨自享受緩慢微涼的海風，回憶一路精彩的旅程，在她的心目中那必是一個如天堂般的秘境之地，滿心響往，也應了這樣的想像，便調製出層次豐富的奢華香氛作品。