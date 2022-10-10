林姓公司負責人2020年9月與同事在韓式餐廳聚餐，結束後搭車送酒醉女同事返家，卻在UBER行經南京東路時性侵女同事，但林男始終否認，並稱女同事可能是喝醉在做夢，士林地院依乘機性交罪判處有期徒刑3年6月，林男主張沒採到DNA提起上訴，高院法官考量被害女子案發後不斷向親友哭訴，至今仍接受心理治療，駁回林男上訴，全案定讞。

2020年9月11日，前往韓式餐廳聚餐，晚間10點多女子酒醉意識不清，上車後就趴在林男的大腿上，林男就伸出鹹豬手，並以手指性侵得逞，女子證稱，「當時有反抗，但因太醉無法起身，林男還打電話叫我老公下來接我，當晚有告訴老公，公司老闆是變態」，之後到醫院驗傷，並向公司提出離職。

林男否認有任何不法行為，並稱女子酒醉記憶不清，難免將夢境誤認為事實，更何況前座還有司機，如果有異樣，一定會留下證據。

判決指出，案發後女子到警局報案兩眼無神，甚至躲在先生的身後，有精神緊繃、恐慌、心悸等狀況，經醫師診斷罹患急性壓力症候群，多名證人包括她先生、胞兄都說，只要提及本案的事情，女子都會情緒激動、一直哭，流露出慌張、激動等自然情緒反應。

判決指出，辯護人主張女子內褲並未採到林男的DNA，但因事發、採證有3日之久，女子沖洗身體，導致沒有採集到檢體的原因很多，卻也不足以反證林男沒有性侵。林男偵查中甚至否認有摸胸，考量女子退回林男自行匯入款項，雙方至今尚未達成和解，駁回林男上訴。