馬來西亞選派台馬合作的電影《夕霧花園》。（海鵬提供）

印度大推票房賣座電影《萬萬沒想到》。（海鵬提供）

台灣近來推動新南向政策，外交部今年首開先河推出「2022外交部映像新南向電影節」，希望藉由電影藝術，深化與東協、南亞與紐澳等國關係，為台灣與新南向國家文化交流寫下全新篇章。有趣的是，電影節今年首度舉辦，外交部別出心裁、直接邀請東南亞各國駐台使節推薦自家影片，令人好奇這些外交官會想請台灣觀眾看什麼電影？

驚人結果出爐，泰國、印度大推票房賣座電影《借來的100天》和《萬萬沒想到》；馬來西亞、印尼則選派台馬合作的電影《夕霧花園》和台印合作的紀錄片《逆者》；新加坡推派80年代影響深遠、掀起校園民謠風潮的紀錄片《我們唱著的歌》；台灣則力薦曾創八千多萬臺幣票房、描述布農族孩童成長的音樂勵志喜劇《聽見歌 再唱》。6個國家、6部電影，總計12場免費欣賞， 10月28日至30日於台北光點華山電影館登場。

印度喜劇《萬萬沒想到》藉由一個父親回溯從前、儆醒年輕兒子未來的無限可能，在爆笑橋段中寓含人生哲理；而由英國、台灣、馬來西亞及日本金獎團隊聯手打造，李心潔、阿部寬主演的史詩鉅片《夕霧花園》，則曾風光入圍金馬獎最佳影片等9項大獎；泰國電影《借來的100天》則是賣座片《鬼影》導演的最新力作，以奇幻手法藉由「限時人生」提醒觀眾珍視生命；創下8千多萬票房的《聽見歌 再唱》受台灣外交官員青睞，獲選本屆電影節的開幕電影。