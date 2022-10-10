距離年底選舉不到兩個月的時間，民進黨屏東縣長候選人周春米昨(9日)在臉書分享，兩年前和屏東縣政府一起向客家委員會爭取了屏東客家文物館，讓更多的鄉親都能看到客家族群堅毅的力量，未來，她會持續強化「客家語言巢」加深加廣推動幼兒學習客家語言，因為，「有語言才有家」！

周春米首先詢問大家連假有到屏菸1936文化基地走走嗎？因為其中的屏東客家館記錄著300年歷史的精彩六堆客家文化。她介紹，「添丁燈」在傳統六堆婚禮儀式中的要角，進到客庄若要知道一個家族是否人丁興旺，僅需看看祖堂樑上便知道，一直到現在，仍然有許多屏東大家族的祖堂樑上都會掛滿著這樣的添丁燈。從儀式中可以看出客家人對天地和先祖的崇敬，也象徵「家族會世世代代的傳承及興旺」的意思。

因此周春米表示，傳承客家文化也是她的責任；前幾天參加「全齡客語沈浸成果展」，看到很多小朋友和長輩一起跳客家歌舞、朗誦客家話。屏東的客家文化沒有斷根，客家文化正以一種共融的方式在屏東持續孵化。未來，她會持續強化「客家語言巢」加深加廣推動幼兒學習客家語言，因為，「有語言才有家」，透過語言我們能回溯六堆300年的精彩文化，不負先人期待。

周春米談到，未來我們不僅是開展客家文化旅遊，我們還要深度探索客家先人的精彩，醃漬物背後象徵客家祖先愛惜糧食、「粄」象徵客家族群用米粒養育子孫讓族群興旺，好多好多等著我們一起探尋。屏東六堆充滿希望，請大家和我一起努力，我們繼續讓六堆向前，一起迎向下一個精彩百年。