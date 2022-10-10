梨山國中小的攀爬遊具造型創新，呼應山林很有「原味」，非常吸睛。（台中市政府提供）

國小校園遊戲設施依中央規定必須取得CNS檢驗合格證書。中市教育局長楊振昇指出，中市四年來以3億餘元經費，完成全市共224所公立國小遊戲場更新或整建，並且百分之百取得檢驗證書提前達標，全市公立國小安全好玩又具巧思的遊戲場，不僅讓人驚豔，學生家長更安心。

楊振昇說，市長盧秀燕重視校園遊戲設施的安全性，指示教育局全力改善，2020年向中央爭取2.1億元補助改善174校之外，市府2019年至2021年也挹注近1億元預算改善50校，每校最高補助190萬元至200萬元，全市公立國小遊戲場更新或整建的作業目前已全數完工。

楊振昇指出，中央修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」將校園遊戲設施納管並溯及既往，所有國小校園應於 2023 年 1 月 24 日前取得檢驗合格證書，台中市全數國小取得檢驗合格證書，提前達標，孩子們玩得開心，家長也安心。

上石國小校長劉益嘉說，校園遊戲場是學童重要的遊戲與活動空間，如遊戲設施間距不足、鋪面變形、厚度不夠、遊具本體脫漆、生鏽、破損、螺絲鬆動等缺失，都可能造成學童受傷；還好有教育局補助經費進行改善並取得合格證書，保障學生遊戲安全。

楊振昇表示，經過更新整建的國小遊戲場不但新穎、安全又好玩，在學校的巧思規畫之下，各具特色；上石國小的遊戲場採用人工草皮，色彩繽紛營造孩子的樂園；梨山國中小的攀爬遊具造型創新，呼應山林很有「原味」，非常吸睛。

大甲區的德化國小以在地特產芋頭造型打造的遊戲場，孩子們玩得超開心；永順國小的攀爬設施好玩又可訓練體能；惠來國小的溜滑梯設施以原木材質為主，提高安全性；僑孝國小則打造生態探索園區遊戲場，學生可以光著腳板親近土地。