明道中學高中部美工科2組學生日前參加第四屆CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽，分別榮獲「商品設計英文組」亞軍與「造型設計」季軍佳績。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

三年級學生侯長宇、曾令霖、洪尹柔，榮獲此屆高中組「商品設計英文組」亞軍，該組以動漫周邊商品、虛實整合，設計NFT系列商品。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

三年級學生李語蘋、李昀亮、李佑妮、洪一芳則榮獲此屆高中組「造型設計」季軍，該組是以「綺麗流光」為理念，設計Vtuber虛擬偶像的服裝造型及舞台。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

明道中學高中部美工科2組學生日前參加中市教育局舉辦的「2022 CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽」取得亮眼成績，分別榮獲「商品設計英文組」亞軍與「造型設計」季軍佳績；明道中學校長汪大久表示，同學自主組成SIG共學社群，能激發更多創意，是面對未來的最大優勢。

「2022第四屆CCCE城市盃－數位科藝電競邀請賽」是全國首創以電競為主軸，將相關新興產業項目作為數位科藝類競賽賽事，今年由台中市政府教育局所舉辦，即便因疫情改由線上進行，仍有227隊、共1889名選手報名參賽，明道中學也派出技術高中部美工科2組學生參賽。

日前決賽成果出爐，明道中學美工科三年級學生侯長宇、曾令霖、洪尹柔，榮獲此屆高中組「商品設計英文組」亞軍，以動漫周邊商品、虛實整合，設計NFT系列商品；侯長宇表示，三年級有多項競賽同時進行，時間分配與抗壓性很重要，才能把握每個學習成長的機會，更藉此磨練自己的設計繪畫技術，自己未來也希望能往多媒體相關科系發展。

明道中學美工科三年級學生李語蘋、李昀亮、李佑妮、洪一芳則榮獲此屆高中組「造型設計」季軍，該組是以「綺麗流光」為理念，設計Vtuber虛擬偶像的服裝造型及舞台，打造華麗炫光的科技質感；4位同學用各自的專長溝通分工，包含建築、商品設計、工業設計等，成為跨域合作打造元宇宙世界的最佳組合。

汪大久表示，明道中學111學年度校園的主視覺設計就是以「明道元宇宙」為概念，透過技術高中部培養優秀的美工設計人才，提供豐富多元的FabLab創客空間結合課程，並鼓勵同學自主組成SIG（Special Interest Group）共學社群，盼同儕合作間能激發更多創意，這也是面對未來世界的最大優勢。