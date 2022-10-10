時序入秋，號稱「國際明星鳥」保育級鳥類黑面琵鷺，自第1批「先頭部隊」現身台南市七股黑面琵鷺保護區後，其他隻陸續飛抵，但為數不多，隨著這兩天北風增強，10日在七股保護區暴增468隻，逢雙十國慶連假，吸引來自各地遊客駐足觀賞，讓七股北堤第一賞鳥亭聚集不少人潮，相當熱鬧。

今天是國慶連假最後一天，受東北季風影響，各地氣溫溜滑梯，不少人一早起來感覺天氣變涼了；此外，北風吹拂下，位在台南市七股區的黑面琵鷺保護區，出現大批黑面琵鷺停棲覓食，許多鳥友、賞鳥人士聞訊前往觀賞這群來自北方的「嬌客」。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，今年的第1批黑面琵鷺「先頭部隊」，自9月10日中秋節飛到七股報到以來，其他黑面琵鷺也陸續飛來，但可能天氣仍炎熱，只有10幾、30多隻飛來，沒想到相隔1個月，今天突然暴增到468隻，讓許多慕名而來遊客，直說超幸運能親眼目睹。

邱仁武推測，台灣的黑面琵鷺主要度冬在西南沿海，包含台南、嘉義、高雄及雲林，而黑面琵鷺今天在七股保護區暴增原因，除了跟近日北風增強有關，也可能因為鄰近的安南區土城一帶，這幾天有廟會活動放炮，驚動到一些黑面琵鷺，才會使牠們飛來七股躲避。

今年全球黑面琵鷺普查結果，繼去年記錄到5222隻的新高後，今年再破紀錄，總共記錄到6162隻，而且除了澳門與菲律賓外，各度冬區的數量都有增加，尤其台灣成長幅度明顯，全台共調查3824隻，超過全球總數6成，相較去年，增加692隻、增加幅度22.1％。