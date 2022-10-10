喜歡或討厭一個人是再正常不過的事情，不過面對討厭的人，每個人的表現方式都不太一樣，《搜狐網》運勢專欄分析12星座討厭一個人的言行舉止，其中金牛會無視對方、處女顯得不耐煩、雙魚愛跟人家唱反調、水瓶一視同仁，即便討厭對方也不會表現出來。

【牡羊座】情緒寫在臉上

衝動易怒的牡羊座可不是一個藏得住情緒的人，要是他們討厭一個人，多半都會表現得很明顯，讓對方能夠清楚地明白自己的意思，不直接說出口算是很給對方面子了。

【金牛座】無視對方

金牛座即使討厭一個人也只會藏在心裡，不會表現得太明顯，但他們可不想與討厭的人有任何交流，所以在路上碰到，他們會當作什麼都沒看見，直接無視對方。

【雙子座】沒那麽熱情

雙子座是很講究社交禮儀的，即使討厭一個人他們也不會擺臉色，不過態度明顯不會像對其他人一樣那麼熱情，畢竟在人群中左右逢源才是他們的真實寫照，若仔細觀察一下就能明白他們的意思。

【巨蟹座】保持距離

巨蟹座是比較溫柔的星座，不僅對身邊的每個人都很好，也不會跟人有什麽摩擦矛盾，但這不代表他們沒有自己的小脾氣，要是得罪了他們，他們就會記在心裡，並慢慢地跟你疏遠，保持距離，不想再跟你有過多的接觸。

【獅子座】找碴

獅子座性格強勢，討厭一個人自然不會藏在心裡，表現的相當明顯。在討厭的人面前，他們會到處找碴，一點小事就跟對方過不去，只要看到對方不開心，心裡就會覺得舒服一點。

【處女座】不耐煩

處女座在別人面前是很講究形象的，即便裝也要裝出一副禮貌客氣的樣子，不過遇到討厭的人，那就是另外一回事了，對方可能隨便說幾句話，他們就會顯得不耐煩，毫無耐心可言。

【天秤座】過於客套

天秤座脾氣好，在別人眼中永遠是知書達禮、溫文儒雅的模樣，所以即使面對自己討厭的人，他們也會保持應有的禮節，但明顯給人客套、有距離感的感受。

【天蠍座】冷漠對待

天蠍座向來愛恨分明，而且他們平時對待陌生人就是一副冷冰冰的樣子，更別說是對待自己討厭的人了，估計對方一靠近，周圍的空氣就會瞬間凝結，明明白白地感受到他們的排斥。

【射手座】尬聊

射手座的交際能力很強，在人群中也稱得上是活躍氣氛的人物，不過要是他們在你面前只是尬聊，好像你們之間無話可說一樣，那多半是因為他們不怎麽喜歡你這個人，不太想搭理你。

【摩羯座】敬而遠之

摩羯座表達討厭的方式其實很簡單，那就是不聯絡、不搭理、不見面，你提出邀約，他們一定連忙拒絕，反正除了必要的交往，他們是不會抽出任何時間見你一面的。

【水瓶座】一視同仁

水瓶座是比較和平友善的星座，所以即使他們再討厭一個人，也不會有任何表現，見了面也能夠融洽的交談，不過他們心裡的想法是什麼就不得而知了。

【雙魚座】唱反調

雙魚座的脾氣也很好，跟多數人都能相處融洽，不過他們要是討厭一個人，就會表現出有些幼稚的行為，例如對方說什麼都要唱反調，不爭論幾句不罷休，就是要讓對方也覺得心裡不舒服。