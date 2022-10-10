45歲女星「國民姑姑」海裕芬（海芬），給人陽光、爽朗的大姊姊形象，今年7月突然拋出懷孕喜訊，而且還曬出超音波照，雖然沒有公布父親身分，但還是收到不少外界的祝福，當時她還自嘲當媽已是「老蚌」，不過她仍敬業的主持工作，無論是身邊的工作夥伴還是粉絲，大家都非常關係她的身體狀況。

海裕芬已經懷孕8個多月，肚子也越來越大，她於(7)日在臉書表示，「真的都ok啦！主持活動大家一直提醒我要小心，提醒到我都害羞了，攝影大哥問我怎麼還在穿高跟鞋。」她解釋，「想說要穿正式一點比較有禮貌嘛，但我真的都有很小心的。」還附上一張手扶著肚子、開心比ya的主持花絮照。

po文立刻引來粉絲留言，「穿高跟鞋真的毋湯」、「安全起見～平底鞋比較舒服～」、「活動下，穿平底鞋」、「大家都愛妳呀！媽媽開心、小心」，不過也有粉絲說，「懷孕的海芬更漂亮耶」、「好漂亮唷！沒看過這麼漂亮的孕媽咪」、「海芬姐妳好棒妳可以的妳的孕期___萬人參與關心」。