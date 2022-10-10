今（10日）是國慶日，國民黨新竹市長候選人林耕仁也與同黨市議員鍾淑英、建功里里長邱漢棋參加華夏金城國慶升旗典禮。他強調，會承擔人民託付，為竹市努力打拼。

林耕仁在臉書發文指出，今天早上的天氣比較冷，但華夏金城的長輩們「仍然在風中屹立不搖，莊嚴威肅，堅定望著國旗揚起」。

林耕仁也表示，捍衛中華民國是大家的共同目標，自己能清楚的感受到眾人團結一心，只希望國家好、社會好、新竹越來越好的意志。

最後林耕仁也保證，「青天、白日、滿地紅，在這塊土地上」，自己會承擔起人民的託付，為新竹市努力打拼。