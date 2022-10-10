近幾年小琉球因綠蠵龜群聚吸引人潮登島，帶動地方觀光產業，但潛水教練覃群博卻在帶遊客潛水時發現，水下8至10米處竟有一隻綠鬣蜥悠游，引來民眾擔心是否造成生態危機，相關單位仍在密切關注中。

覃博群表示，雙十連假期間在小琉球水泥廠外礁離岸百米水域潛水時，發現有隻綠鬣蜥從海面逼近、企圖爬上船緣，有人見狀隨手將牠撥下水，沒想到下一刻下潛要觀察水底生態時，再次見到牠悠游其中，眼睜睜從眼前游走。

覃群博將影片PO上網分享，隨即引發網友熱議，也希望有關單位能正視相關生態問題。