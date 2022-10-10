太誇張！一名住台中的女網友日前收到房東通知要漲房租，但看到價格傻眼，房東以升級網路為由租金一口氣調漲5000元，房租從8000元漲到13000元，漲幅高達63%，讓她不堪負荷，哀嚎「有需要漲這麼多嗎? 是要逼死誰」。

這名女網友日前在Dcard發文，指房東傳給她租金調整公告，原PO以為大概一個月漲1000至2000元，但看到價格瞬間大傻眼，竟每個月大漲5000元，原因是網路升級，讓她直呼太扯「請問升級一個網路是要升級成6G？7G？有需要一次就漲這麼多嗎？是要逼死誰」。

原PO指出，房東要求合約到期後下個月調漲房租，從目前的8000元漲到13000元，大漲5000元，備註房租包含水費、網路費、大樓管理費及垃圾清潔費，電費另計約1度5元。

其他網友們看到租金調漲5000元都大喊誇張，紛紛留言：「也太敢漲了吧」、「超扯，台北都沒這樣漲」、「擺明不租要全部漲而已啦」、「我的房東漲了500元房租 （6000/月），但他幫我換了一台變頻冷氣，你這個5000太誇張了」、「台灣某些房東真的是吸血鬼」。

還有人分享自身案例「房東真的很敢漲，逢甲原本9200直接漲到12000」、「我隔壁房的退租後，房東馬上調漲1000元」、「昨天收到房東說電費漲成一度6塊，哭死」、「愈來愈有感，在市場上看到的大部分都是坪數小但租金貴的房源了，唉」。