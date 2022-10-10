新竹縣免費狂犬病疫苗注射活動，天候不佳仍吸引大排長龍的民眾參加。（羅浚濱攝）

家裡的毛寶貝，打狂犬病疫苗了嗎？新竹縣動物保護防疫所10日在所前廣場舉辦「111年世界狂犬病日宣導活動-毛齊來打」活動，免費600劑預防狂犬病疫苗、植入晶片及寵物登記，現場湧進大排長龍的「鏟屎官」帶著寵物來注射，竹北市各參選人助選員更聞風而至，到場發口罩、面紙等宣傳品，爭取毛小孩家人的支持。

縣長楊文科指出，在縣府農業處和動保防疫所努力下，新竹縣目前還未發現狂犬病，這是大家一起守護的結果，縣府持續會辦理狂犬病疫苗注射等相關活動，希望大家繼續守護毛小孩，讓牠們擁有溫暖的家，平安長大。

新竹縣流浪動物珍愛協會理事長的立委林為洲說，狗狗是人類最好的朋友，養牠就要愛護牠，不要隨便棄養，月底將在其競選總部舉辦愛護動物的活動，若當選竹北市長將與縣長楊文科合作，在頭前溪高灘地等處規畫狗狗公園，讓毛小孩盡情運動奔跑。

現場「寵物回娘家」邀認養民眾分享經驗，認養貓咪的民眾說，認養剛的小貓咪剛接觸時就很會撒嬌，覺得有緣就決定帶回家，領養到現在已經1歲半，她每天下班後，貓咪都會在家門口等她，讓她一天辛勞工作的感覺都沒了！

現場各品種的貓狗都有，有如寵物博覽會，民眾排隊依序為毛小孩接受狂犬病疫苗注射，大部分狗狗都很配合乖乖打針，少數則會閃躲「唉！」的一聲打完，貓咪大都怕生，有的就躲在提籠內不出來，由動保所人員伸手進籠內打針。現場還有犬貓認養、市集、臉書按讚送小禮等活動，民眾反應相當熱烈。

家畜疾病防治所所長彭正宇說，10日氣候不佳，原本很擔心會影響狂犬病疫苗施打活動，結果現場報名熱烈，600個名額全數打完，顯現大家都非常愛護動物，向隅的民眾別灰心，動保所會再辦理相關活動。