陸軍步訓部1名26歲袁姓前士官今年3月19日清晨酒駕撞死76歲婦人後肇逃，並焚燒轎車滅證，警方找上門時，他還謊稱車被偷走，最後見行跡敗露才坦承犯案，但他辯稱當時有等到救護車來才離開，卻無法提出佐證，法官認定他對婦人生死毫不在乎，酒測值甚至高達0.64 mg/L，判處7年有期徒刑，可上訴。

3月19日清晨5時許，76歲的劉姓老婦運動時行經苗栗市中山路與民生街口時，遭賓士車衝撞身亡，賓士車肇事後加速逃逸；警方根據目擊者提供肇事車號展開緝捕，卻在清晨6時30分左右在英才路旁農路，發現該賓士車已遭焚燒，經比對確定就是先前撞死老婦的同輛賓士車。

袁姓兇手的父親第一時間向警方表示，兒子向他聲稱車子被竊，警方再繼續追查，發現袁某在事發前的清晨5時，還在苗栗市區某KTV包廂內喝酒唱歌，遇到警方臨檢，稍後即駕車離去，不到半個小時就釀禍，當場拆穿袁某謊言；袁男最後坦承犯行，他稱焚車後將2面車牌丟棄在附近排水溝及竹林內。

根據判決書，袁男在法庭上供稱，當下撞人時有等到救護車來才離開，也有委請朋友幫忙報警叫救護車，但報案人稱當時並無人報警叫救護車，且袁男一直待在車內，甚至沒下車查看，法官認為袁男稱有等救護車到場的說法無法提供證據，難認袁男肇事後，對婦人的生死及是否確實得到救治有何在乎之情。

法官認為袁男行為時仍為現役軍人，且肇事後，未留在現場或採取任何有助於救治劉婦的措施，逕自逃離，漠視國家法令及他人生命權利，所為殊值非難，迄今未能與被害人家屬達成和解，依《駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點貳伍毫克以上，因而致人於死》判他5年6月徒刑，另依《現役軍人駕駛動力交通工具發生交通事故，致人死亡而逃逸》判他2年徒刑，應合併執行7年。全案可上訴。

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