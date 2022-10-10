台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜今（10日）上午，出席總統府舉辦的雙十國慶典禮時，兩人雖坐隔壁，但全程零互動，顯然白橘心結仍未解。柯文哲下午至宜蘭輔選時，對此，柯文哲笑回，這個社會就是挑撥離間、見縫插針，他說有約時間碰面，沒有甚麼互動冷冷，太有想像力了。

柯文哲今下午1時首次至宜蘭輔選，面對媒體提問，跟宋主席會面，互動不多？柯笑回，這個社會挑撥離間、見縫插針，總不能蔡英文總統在上面講話，他們兩個在下面交頭接耳，他強調有跟宋楚瑜說，「我要去拜訪你哦！找秘書約時間」 ，他說沒有什麼互動冷冷的，什麼連蚊子飛過都聽得到聲音，太有想像了！

柯文哲說，跟宋楚瑜過去認識那麼久，他還是有去過他仁愛路辦公室談過，他們私底下談的話何必讓外面的人知道，「你們不要做文章」。媒體又問，宋會支持黃珊珊嗎？柯回，「我跟你講，人家是老江湖，他最後才會跟你講。接著被問，宋會支持柯競選2024嗎？柯笑了幾聲說，根本還沒討論到那裡。