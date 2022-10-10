苗栗縣長參選人鍾東錦10日舉辦通霄鎮與苑裡鎮競選總部成立大會。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長參選人鍾東錦10日舉辦通霄鎮與苑裡鎮競選總部成立大會，鍾東錦提出將加速發展通霄鎮的媽祖文化園區，他說，近年拱天宮白沙屯媽祖徒步進香活動已經成為年度盛事，蔡英文總統也曾經答應要成立媽祖文化園區，未來將加速中央與地方接軌，推動媽祖文化園區的落成。

鍾東錦說，通霄鎮公所辦公廳舍興建、提供民眾更完善洽公環境，同時加速通霄公有零售市場改建案件，讓婆婆媽媽購物買菜更加舒適，此外，也將規畫在城北城南打通一條前往銅鑼科學園區的道路，方便民眾上下班。

鍾東錦指出，未來苗栗將朝向觀光科技大縣邁進，讓年輕人擁有更多的工作機會，願意留在家鄉，家中的「少有所養、老有所依」，形成一個良性循環，相信，不久的將來通霄鎮會成為一個宜居、宜遊、宜業的黃金海岸。

苑裡總部成立，苑裡鎮長劉秋東特別率領苑裡各里里長前來加油支持，鍾東錦提出將加速苑裡公有零售市場重建，他表示，苑裡市場遭火警燒毀將近4年，其中因為有歷史古蹟問題，導致發包工程受阻，還好在苑裡鎮長劉秋東極力爭取下，已經開始作業動工，未來將有兩棟地下1層、地上3層的混泥土建築，新市場包含94個攤位、52個歷史建築攤位，未來他也會給予必要的協助，加速重建工程。

今日除了苑裡鎮長劉秋東到現場力挺外，也來了多位苑裡關懷據點理事長，再次展現出徐耀昌縣長施政有成，努力推動關懷據點，讓社區長輩交流彼此生活經驗，共同學習成長，進行簡單的運動或簡易的體檢，「活到老，學到老」。

鍾東錦表示，他當選縣長後將每年捐100萬元獎助學金，營養午餐每餐加10元，讓學童吃的豐富吃的均衡，更加碼育兒津貼每月2000至3000元及籌辦聯合長照幸福園區、65歲以上長輩，在苗栗看病免掛號費。

未來也將持續推動苗南藝文中心規劃設置，提供地方多功能育樂休閒場所，強化南北文化涵養均衡發展，並振興苗南地區文化創意產業同時搭配國際慢魚運動，提升強化漁港和漁市場的硬體建設，以漁業特產為號召，舉辦苑裡各項農漁業等活動推廣，打造特色漁村，再創地方榮景。