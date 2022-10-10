民進黨新北市長參選人林佳龍昨(9日)到新莊國家電影及視聽文化中心（簡稱國家電影中心），拜訪老朋友藍祖蔚董事長、執行長李智仁，有非常豐富的收穫。他說，未來還有好多事可以做，我們要釋放新北的文化力，讓新北成為一座有文化的城市。

林佳龍在臉書分享，或許有很多新北市民不知道，其實文化部就座落在新莊，也不知道國家電影中心就在文化部旁邊。隨著國家電影中心的落成，新莊副都心已經是新北的文化寶地，這是前文化部長鄭麗君 跟現任部長李永得努力推動的成果。

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林佳龍推薦喜愛電影的朋友，一定要找時間到這裡的超國際級電影院看一場電影，體驗頂級視聽設備。民眾可以辦理會員，到裡面租借電影，可以一個人，也可以跟朋友一起看電影。而且，新北市民還能享有一年的免費會員！

不只如此，林佳龍衷心希望，台灣的電影人能持續得到資源，拍出他們想拍的電影，讓國家電影中心持續為電影存在，讓台灣電影文化穿透我們的生活。

林佳龍進一步談到，新北市何其幸運有這麼寶貴的文化設施，而一個市長應該要能看見這樣的文化能量，讓新莊成為新北的文化寶地，逐步結合文化教育，啟蒙孩子對電影的認識。國家電影中心點亮的，不只是新莊的一條街，它點亮的，是新北的文化能量。