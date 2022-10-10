台中市議員李中10日在南區工學路成立聯合競選總部成立大會，台中市長盧秀燕及前市長胡志強到場力挺。（李中競總提供／陳淑芬台中傳真）

台中市議員李中10日在南區工學路成立聯合競選總部成立大會，台中市長盧秀燕及前市長胡志強到場力挺。（李中競總提供／陳淑芬台中傳真）

中市東南區國民黨議員參選人李中10日成立聯合競選總部，市長盧秀燕挺到場力挺表示，李中是她認證、欣賞的民意代表，最近傳出「李中最穩」的說法，但票沒有蓋出來都不算數，強調「票投李中，也要蓋盧秀燕」； 前台中市長胡志強站台表示，他擔任市長在議會接受李中監督最「服氣」，呼籲鄉親要讓盧秀燕、李中連任。

李中今天上午在南區工學路成立盧秀燕、李中聯合競選總部，台中市長盧秀燕、立委江啟臣、楊瓊櫻、前立委顏寬恒及前台中市長胡志強都站台力挺，現場擠滿人潮，「當蒜」聲不斷。

盧秀燕致詞表示，李中從選市議員到立委，「他參選幾次我就站台幾次」，是她認證、欣賞的民意代表。4年來兩人為東南區奔走，爭取南門橋重做、長春國民及兒童運動中心啟用、東興路等道路打通，國光和建成地下道填平，柳川、綠川整治等政績；南區不但沒有少子化問題，人口還不斷增加，這學期完工樹德國小已開始招生，代表東南區「旺」。

前台中市長胡志強則表示，他擔任市長13年，在議會接受李中監督最「服氣」，「服」他說的話；「氣」連他也挨罵，這就是李中堅持的問政初心，且他最懂建築、最懂都市計畫，台中不能沒有李中。

胡志強說，最近民進黨高層說：「盧秀燕什麼都沒有做？」，他質疑並批評，有市民監督怎麼可能什麼都沒做？現在中央是「不罵人不會選」。他強調，台中正處在轉捩點，呼籲鄉親絕對要再讓盧秀燕、李中連任。

李中表示，他以《禮記》的「禮運大同篇」為參選理念，就是「大道之行，天下為公」，「老有所終、壯有所用、幼有所長」，用在現代就是推動社會福利，照顧青年就業、敢生小孩，市民安居樂業，他一定會持續推動社會福利和市政建設，重視少子化問題。