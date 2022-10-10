「凍齡美魔女」胡文英因錄製節目《小姐不熙娣》分享因凍齡好身材，被小26歲的韓系小鮮肉追求而聲名大噪，不時會放辣照在社群上，今(10日)恰逢雙十國慶日到來，胡文英曬出成功登頂後的紀念照，除了揮舞國旗，她的國慶比基尼戰袍也很引人注目。

胡文英今(10日)在IG分享爬山登頂後的好心情：「昨天去七星山，為了拍攝國旗照片，還帶著宿醉，沿路快被大風吹走，風瘋狂的吹，雨不斷地下，我依然在風雨中拍攝，為自己冒險瘋狂點個讚」，說完這段話後，不忘祝福大家雙十國慶快樂，接著PO出超多組登頂國旗照，畫面非常吸睛奪目。

胡文英登上台北市第一高峰七星山。(圖/胡文英 IG)

胡文英穿國旗泳裝在山上拍照，不少粉絲都關心她會身體著涼。(圖/胡文英 IG)

照片中，胡文英辛苦登頂後應景換上國旗比基尼，腳下則踩著厚底運動鞋，開心站在登頂後的地標柱子拍照紀念，可見上面刻有「七星山主峰台北市第一高峰」的字樣，足見這一趟上來並不容易，她則在山中濃霧中驕傲揮舞中華民國國旗，也擺出多組自認最美麗的姿勢，腰間可見根根分明的肋骨，以及長期健身鍛鍊來的腹肌，為歷史性的一刻留下珍貴的紀念。

粉絲也替她驕傲：「看著都覺得冷！文英姐姐也太認真了！要保重身體！」、「好瘦喔~~美美的姐姐」、「早知道就去爬七星山了」、「給超強美女讚」、「姐好棒啊小心別著涼」、「妳愛國旗，很多人更愛妳」、「好漂亮，雙十國慶快樂，生日快樂」。