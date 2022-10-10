高雄市1歲女童疑似遭托嬰中心的托育人員虐待，托育人員以70度的奶水灌餵女童，櫻桃小嘴被燙到二度燙傷，紅腫不堪。女童母親10日在高雄市議員林智鴻的陪同下召開記者會，母親數度哽咽、流淚控訴托嬰中心說詞不一。母親指出，女童開始出現自虐情形，包括會打自己的頭、捏腳等舉動，讓母親心疼不已。

母親表示，丈夫在6日下午去托嬰中心接女童時，發現女童嘴唇紅腫，園方主任告知丈夫是喝奶時撞到，沒想到回家以後嘴唇的紅腫未好轉，反而更加嚴重，因此帶女童就醫。7日發現女童未好轉，於是帶往義大醫院二度就醫，醫師才告知女童嘴唇是二度燙傷，並開立驗傷單。

母親聲淚俱下控訴，托嬰中心的主任與托育人員至今仍各說各話，母親也當場公開與托育人員的對話，對話中可以聽見托育人員辯解，當時要餵女童喝奶時，女童不停將她的手撥開，因此讓女童自己手拿奶瓶，女童將奶瓶丟出後撞到圍欄，奶水才會撒出，燙到女童。

女童母親也現場測試奶瓶的瓶蓋緊度，表示這牌子的奶瓶瓶蓋是出了名的難開，連大人都很難輕易轉開，質疑怎麼會受到撞擊就打開，母親也對托育人員用70度的水溫沖泡奶水提出質疑，氣憤地指出女童燙傷當下托育人員根本沒有進行「沖脫泡蓋送」基本的燙傷處置，更沒有通知家長。

女童母親心疼表示，女童從事發到現在，身心狀況出現問題，開始出現打自己頭、捏腳、卻乏安全感等情形，讓身為母親的她心疼不已，只能一直跟女童說「媽媽對不起你」。

林智鴻表示，整件事情充滿疑點，到底女童的嘴唇是撞傷所致還是燙傷所致，無人可以解釋，他認為托嬰中心要全權負責到底，且呼籲社會局應積極調查，執行相關的處置。