高雄市今於市府廣場舉辦國慶升旗典禮，市長陳其邁表示，市民朋友們不分黨派、先來後到，共同守護我們的家園，讓他相當感謝，接下來他也會以高雄人的自信，繼續發光發熱，照亮台灣、閃耀世界。

陳其邁今日在臉書表示，過去這段時間，台灣、高雄面臨諸多嚴峻挑戰，感謝所有醫護人員、防疫夥伴、第一線的國軍兄弟姊妹們共同守護台灣，讓市民得以逐漸回歸正常生活，「我們都是台灣人，都是高雄人；以國家為榮，以高雄為榮。」

「作為台灣重要城市的高雄，在國慶日的今天，我們也有面臨的挑戰，以及自我的期許！」陳其邁指出，高雄市府團隊把2年當成4年在拚，加速產業轉型，接軌國際供應鏈；年底前社區關懷據點將增加到520處；課徵囤房稅擴大辦理租金補貼，大幅增建社會住宅；建構提升社會安全網等，可以明確地發現，高雄正在進步！

陳其邁說，感謝全體市民朋友與市府團隊在高雄並肩打拚，「我們會繼續努力，決不鬆懈！讓我們以高雄人的自信，繼續發光發熱，照亮台灣、閃耀世界。」