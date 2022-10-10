媒體今天報導，台電調查用電大戶能否於週末自行發電；台電回應，現行「緊急應變措施」執行期間本就涵蓋週末，台電是針對已參加措施的用戶，預為調查週末的配合意願及能力，可視用電情形衡量自由參與，沒有強制分配抑低量的情形。

中國時報今天報導，傳台電開始調查半導體、傳產用電大戶，能否在週末假日配合「緊急應變措施」，也就是電力不夠時，啟用廠內自備發電機，協助度過供電危機，減輕台電負擔。

台電發布新聞稿回應，現行「緊急應變措施」執行期間原本就涵蓋週六日，並非新措施，執行時機僅在電力系統有緊急調度需要時，才會通知有意願的用戶配合執行調整用電，並非強迫參與。

台電說明，由於週一至週五負載較高，部分發電機組安排於週六及週日進行短期檢修，以提高機組平日運轉可靠度並維持系統穩定安全供電。

同時，因應週末檢修模式，因此需量反應的保險機制，也採取自願性參加方式，增加週末電力系統調度彈性，台電針對已參加該措施的用戶，預為調查週六、日的配合意願及能力，用戶仍可視自身用電情形衡量自由參與，並無強制分配抑低量的情形。

台電指出，10月起因汽電共生業者擴大參與汽電共生收購措施，其供電能力已恢復去年水準，最低備轉容量可提升為280萬瓩以上；隨著再生能源大量併聯，用戶配合負載變化彈性調整用電，也有助於確保系統供電穩定。

台電表示，會以「保守的預測、最好的準備」來因應秋冬供電，必要時啟動抽蓄水力、輔助服務、需量反應等多元措施，致力確保穩定供電。