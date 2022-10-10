歡慶中華民國111歲生日，台中市政府10日舉辦國慶升旗典禮，吸引上萬民眾參加，市長盧秀燕表示，在市府團隊與市民共同努力下，台中在這4年來創下許多佳績，被評比為幸福宜居的城市，國慶活動特別邀請獲世界冠軍的中山國中棒球隊擔任領唱，盼展現台中人不怕艱難的性格，努力就能發光發熱。

台中市國慶升旗典禮在光華高工樂儀隊操槍演出中揭開序幕，緊接著，大明高中儀隊護國旗進場，盧秀燕率領市府團隊及潭子、梧棲、太平、南屯4個區的吉祥物，揮舞著國旗進入會場並唱國歌。

盧秀燕表示，今年疫情相對穩定，參加國慶升旗的民眾也較往年多，活動特別邀請榮獲世界少棒聯盟（LLB）次青少棒冠軍的中山國中棒球隊領唱國歌，展現台中人的堅毅性格，如同這些選手，即便資源不豐富，但只要努力，也能讓台中在台灣、世界發光發熱。

盧秀燕細數她就任後投入教育的各項建設、推動國中小教師帶職進修計畫及推動老人健保補助、加碼生育津貼等政策，她強調，在國慶日這天充滿驕傲與光榮感，因在各項評比中，台中市被評為最幸福、宜居的城市，表示市府施政方向正確，她與市民相互期勉，希望讓台中更好，因為「台中好，台灣就會更好」。

盧秀燕說，她就任後，台中市的iBike站增加3倍、空汙治理有成效，疫情期間，台中市防疫成果受肯定，都是因為市民與市府團隊共同守護台中。

台中市民政局指出，今年國慶活動特別以雙十國旗圖騰為設計構想，推出「虎年雙十國慶紀念幣」、「國慶意象立體口罩」，一早就吸引不少民眾排隊領取。