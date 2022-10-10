雙十國慶大會今天邀請號稱「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏部來台表演，超強實力及青春活力讓大批網友讚嘆不已，推特帳號「lee_formosa」下午1點多發文，捕獲橘色惡魔在桃園機場準備登機返日，因為她們明天要期中考，此事讓PTT網友們超震驚，直呼「要考試了還讓小孩出國表演？台灣家長會允許嗎？」

日本京都橘高校吹奏部早上在國慶大會表演，下午人就在機場準備回日本。(翻攝自推特)

「lee_formosa」今天下午1時21分在推特指出，京都橘高校吹奏部在國慶演出完畢後，立刻驅車前往桃園機場，準備辦理登機返回日本，因為明天是她們的期中考，要趕回去考試。

消息一出後立刻被網友轉發到PTT，直呼橘色惡魔們表演完馬上回日本應付明天的期中考也太辛苦了，「台灣家長會讓這種事發生嗎？要考試了還讓小孩出國表演？」

對此，網友紛紛留言：「辛苦了」、「如果是台灣家長肯定出面抗議」、「好扯，抗壓能力好強」、「也太拚 就真的只是來表演...」、「看橘色惡魔這幾天的行程 根本沒有時間可以複習，真的感謝他們來台表演」、「人家就是這麼拼這麼硬」、「台灣家長：要期中考了，不准出國表演」、「笑死，在台灣大概前一週就不準你做其他事」。

但也有人表示「出國表演這經歷很讚的」、「有這經歷拿去未來工作，升學面試超加分」、「考試不能代表一切，經歷才重要」。