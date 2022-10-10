以創作歌手身分出道的27歲男星周興哲（Eric），近期可說是愛情、事業兩得意，除了首次演出電影《我吃了那男孩一整年的早餐》票房驚人並入圍金馬獎新演員獎外，近日也傳出曾與他分手2年又復合的前主播女友趙岱新，已接受他的求婚，接下來還將以「未婚妻」的身分，陪著他前往國外工作。

周興哲在今日稍早於個人IG上發文表示「Forever and ever」開心宣布向女友趙岱新求婚成功，而照片中只見他將頭緊貼著未婚妻趙岱新，而趙岱新手上也戴著巨大婚戒，並露出甜美微笑一同合影，立即吸引網友的目光，紛紛留言「恭喜」、「OMG，終於」、「哇哇哇！要結婚了嗎？」、「失戀陣線聯盟」、「可憐了我朋友，她的老公結婚了，哈」、「那戒指很大耶！」、「終於公開放閃，好喜歡你們，要永遠幸福下去」、「我失戀了」、「該不會閃婚了吧」貼文公開短短半小時，就吸引超過6萬人按讚；演藝圈好友許瑋甯、吳思顏等人也紛紛留言祝福。

事實上，周興哲與與大6歲的前主播女友趙岱新過去雖曾分開2年，但復合後感情更加濃烈，兩人不僅在去年一同到澳洲旅遊，今年6月周興哲與好友一同到歐洲慶生、9月前往新加坡開唱，並前往曼谷舉辦首場歌迷見面會，趙岱新都跟在身邊，如今兩人傳出好消息也令粉絲又驚又喜。

對此，周興哲的經紀人回應，他是6月去歐洲放長假時，在陽台簡單布置後向趙岱新求婚，他事前規劃好幾個月，求婚當下只有小倆口，女方點頭後2人感動相擁；因2人後面都有工作規劃，還沒有登記也尚未討論婚宴等細節；問到他未婚妻手上的鑽戒大小？經紀人笑回「周興哲求婚準備保密到家真的不清楚，但應該有超過1.5克拉」，至於有沒有懷孕，經紀人表示「真的沒有」。