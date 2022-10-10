刑事警察局發現，近期因放寬入境人員限制，改為「7天自主防疫」。詐騙集團算準時機，利用民眾報復性出遊，假冒台北天成大飯店、城市商旅以及中科大飯店等熱門旅宿業者名義。當民眾訂房後，即以客服電話名義，佯稱「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM或使用網路銀行、App來解除設定」進行詐騙。

台中市一名男性被害人，日前預定住宿飯店後，沒多久就接獲自稱飯店客服人員的來電，並告知張先生稱「因請款信用卡資料有誤，造成重複扣款，須經由銀行確認身分才能更正撤銷，隨後又接獲自稱銀行的客服人員，要求被害人操作網路銀行來查核身分，被害人不疑有他，依指示陸續匯款5次，共22萬餘元，直至存款短少並向飯店查證後才驚覺受騙。

台南市被害人也是預訂房後，接獲自稱飯店客服的來電，宣稱因系統有問題變成團體訂房，接著某銀行客服來電，要求操作網路銀行進行解除設定，被害人陸續依指示匯款8次，共匯出37萬餘元。

刑事局呼籲，民眾如接獲類似來電，一定要向旅宿業者的客服專線或向原訂房管道再次查證，同時也呼籲各旅遊業者務必加強訂房網站資訊安全防護措施，避免消費者訂單資訊外流而遭詐騙集團利用。電話中如聽到關鍵字「重複扣款」、「升級VIP」及「解除分期付款設定」等關鍵字，請立即掛斷，並通報165反詐騙專線查證。