俄烏戰爭爆發後，歐洲面臨嚴重能源危機，導致企業成本壓力飆升，通貨膨脹無法下降的嚴重後遺症，即使德國政府已經祭出紓困措施，幫助民眾與中小企業渡過難關，但有不少企業仍傾向將業務轉移至生產成本較低或歐洲新興經濟體發展，接下來恐爆發出走潮，中小企業甚至面臨存亡危機。

路透社報導，擁有百年歷史的瓷器製造商Rosenthal首席執行長Mads Ryder表示，「政府打算推出的能源救濟方案過於模糊，無法改變計劃表上的任何事，我們仍然需要尋找替代方案。」

紡織品製造商Wuelfing也提到，如果政府能夠將能源價格鎖定在2年前的兩倍，公司會考慮放棄將業務遷至葡萄牙或巴基斯坦，董事總經理Johannes Dowe表示，「這會有所幫助，但還不知道成效到哪裡。」

德國金屬工業工會IG Metall上個月進行調查，目前德國製造商所面臨的能源費用是兩年前的10倍，導致五分之一的企業考慮將業務轉移至海外。能源價格也讓德國通膨升至10.9%，寫下25年來新高，推升薪資向上成長，勞動力成本也因此增加。

德意志銀行發布研究報告指出，由於能源價格狂飆，今年德國製造業的產量下降2.5%，明年將下降5%，德國大型企業可以將業務轉移至其他地方，但中小企業將受到更大的打擊，「對於中小企業而言，適應新能源環境將讓公司面臨存亡危機。」