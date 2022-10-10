總獎金台幣300萬元的2022年仰德菁英公開賽11日在再興高爾夫俱樂部開打，這是仰德集團今年繼復辦隸屬亞巡賽的仰德TPC錦標賽後，再次單獨冠名舉辦的一場台巡公開賽，也是今年贊助的第5場男子職業賽事，這個月才拿下台灣三商名人賽大賽冠軍的詹世昌本周繼續參賽，追求2連冠，他目前也是台巡賽年度獎金排名首位。

仰德菁英公開賽由仰德集團及TPGA主辦，再興高爾夫俱樂部協辦，是再興球場相隔21年後，再次作為台巡男子賽的比賽球場，冠軍可獲得50萬台幣獎金，11到14日進行4回合72洞賽程，參賽有130位台灣職業好手與14位業餘球員，本站賽事也是今年8場台巡賽中的第6場，以目前的獎金總額與排名來看，台巡賽獎金王頭銜幾乎是詹世昌的囊中物。

再興球場董事長李翔麟表示，球場上次辦男子職業賽事已是2001年再興公開賽。之所以暌違21年舉辦仰德菁英公開賽，除了支持台灣高球運動的發展外，也做為再興球場改建球場計畫的「期中考」，李翔麟補充，改建後的第6洞在碼數上和之前差不多，但是讓整個球洞的設計和自然地形更加融合，整個球洞的左狗腿走勢更加明顯。此外，梯台草皮延伸到鳥巢賣店，讓球洞與賣店融為一體。

另外，台灣福興工業董事長林瑞章今年持續贊助台巡賽與挑戰巡迴賽獎金王兩個特別獎項，獎金各台幣30萬元，首回合分上、下午兩部份開球，同時分別自第1洞與第10洞出發，上午部分第1組於上午6點40開球，最後一組於8點20開球；下午部分第1組於上午11點10開球，最後一組於下午13點00開球，預計下午5點多結束，前兩回合結束，取成績優者排名前50名球員晉級後兩回合決賽。