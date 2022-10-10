總統蔡英文今（10）日發表國慶演說，內容談到要打造更精實的「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」，並將之稱為「四大韌性」。不過國民黨立委賴士葆列出4大問題，反嗆「本該歡欣鼓舞的國慶日，卻是陰霾滿天，說慶祝是自欺欺人！」

賴士葆今日在臉書表示，蔡英文空洞的發表「四大韌性」，但他指出有關經濟產業方面，犧牲國人健康讓萊豬和核災食品進口，不是可以換取國際經貿利益嗎？為何到目前為止FTA、BTA、CPTPP等都沒有下文，反而是天價的美國武器買得更多了。

賴士葆強調，勞動基金快要破產，關乎1千萬勞工的生存，且勞工長期低薪等重大議題，蔡政府都沒有具體作為因應，扯談什麼社會安全網；說要讓民主自由成為全民共識，那就不該因為政治立場問題下架新聞媒體，甚至還想推中介法來箝制連論自由。

此外，賴士葆說，蔡英文美其名要維護區域和平穩定，但西方世界卻將台灣列為可能隨時引爆第三次世界大戰的火藥庫，「蔡英文說要站穩兩岸政策，但是蔡英文上台以來最嚴重的錯誤就是仇中的兩岸政策，以至於將台灣推到戰爭的前線。本該歡欣鼓舞的國慶日，卻是陰霾滿天，說慶祝是自欺欺人！」