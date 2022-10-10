台灣人胃食道逆流盛行率近25%，等於每4人就有1人有胃食道逆流，主要的典型症狀為胸口灼熱、酸逆流感，此外還可能引發吞嚥困難、咳嗽、胸痛、咽喉炎、逆流性牙侵蝕、氣喘、聲音沙啞等症狀，營養師程涵宇在臉書粉專發文指出，除了依靠藥物以外，還可以透過調整生活、飲食方式來幫助改善，並分享14招擊退胃食道逆流的方法。

●嚼口香糖（無薄荷）

口香糖會增加唾液的形成，有助於減少食道中的胃酸，但要記得避免吃添加薄荷的口香糖，以免增加不適症狀。

●向左側睡

有研究發現，右側睡可能加重夜間胃食道逆流；左側睡則可能減少高達71%的食道胃酸問題，所以如果在晚上出現胃酸逆流，可以嘗試向左側睡。

●抬高床頭

有些人容易在半夜出現胃食道逆流症狀，這會影響睡眠品質，讓人難以入睡，抬高床頭或是多墊個枕頭，可以減少胃酸逆流，並改善胃灼熱等症狀。

●早點吃晚餐

建議有胃食道逆流的人在睡覺前3小時內避免進食，因為飯後平躺會使消化速度減慢，可能會惡化胃食道逆流症狀。

●吃煮熟的洋蔥

有些人在吃生洋蔥後，會加重胃灼熱和其他胃食道逆流問題，可能是因為洋蔥含有大量可發酵纖維，容易增加胃灼熱、胃酸逆流和打嗝，而且生洋蔥較難消化，會刺激食道內壁，導致胃灼熱加重。

●少量多餐

飯後胃食道逆流症狀通常更明顯，而大餐會讓症狀加劇，少量多餐是較適合的方法。

●維持健康體重

美國消化系內視鏡學會將肥胖確定為反覆發作胃食道逆流的主要原因，腹部脂肪過多（小腹太大）與胃食道逆流風險增加有關，因為腹部肥胖會使腹壓增加，導致橫膈膜壓力梯度增加，最終造成胃食道逆流。

●低碳水化合物

有研究發現，小腸中的碳水化合物消化不良，以及細菌過度生長，可能導致胃食道逆流，而低碳水化合物的飲食是一種有效的改善方法。

●戒酒

過量飲酒會加重胃食道逆流。

●不要喝太多咖啡

咖啡會使胃食道逆流和胃灼熱惡化，但每個人對於咖啡的反應不同，如果發現咖啡會讓症狀更明顯，就要自行減少咖啡攝取。

●避免碳酸飲料

喝碳酸飲料會短暫增加打嗝頻率，可能引起胃食道逆流。

●不要喝太多柳橙汁

許多類型的柑橘汁，包括橙汁和葡萄柚汁，被認為是胃灼熱的常見誘因。

●避免薄荷

薄荷會降低食管下括約肌壓力，可能加重胃灼熱和胃食道逆流。

●避免高油食物

例如油炸類、培根、香腸，因為高脂肪食物可能導致膽鹽釋放到消化道中，造成胃食道逆流以外，還會刺激膽囊收縮素(CCK)，使下食道括約肌放鬆，讓胃裡的食物容易逆流到食道。

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