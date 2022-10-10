總統蔡英文雙十談話，有關兩岸部分，三三會理事長林伯豐表示，蔡總統的談話他予以尊重，但兩岸關係上，也希望海基、海協之間可以恢復交流，邊境開放、商民往來，小三通、航空可以恢復正常。

外媒報導，美國前任及現任官員指出，研究過中共解放軍近來進行環台海、空軍演習後，美國正加緊努力在台灣建立龐大武器庫存。

林伯豐憂心道，台灣產業的發展，包含半導體都是民間自己努力和政策的支持，不是美國的功勞，如果如外媒所說美國旨在把台灣化為巨大的軍火庫，台灣經濟才是危險，台灣要拒絕，台灣不能當烏克蘭。

對於蔡總統所提的兩岸政策，林伯豐予以尊重，他說中國大陸是台灣重要的經濟夥伴，希望盡快恢復交流、商民互訪。

對於經濟議題，為了管控通膨、穩定民生經濟，蔡英文提到透過源頭管理，穩定水、電、油、氣，以及大宗物資，和關鍵原物料的價格，盡可能降低對國內整體物價的衝擊。

林伯豐仍呼籲，政府應該要重新檢視能源政策，現在歐美把核電當綠電，應該把核電納入基載，以因應淨零碳排；並且高通膨造成產業經營困難，政府也應該予以紓困。