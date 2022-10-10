林庚壬表示，在他們那個年代國慶日家家戶戶都要在門口掛國旗，但看到今年「慘白」的國慶意象，讓人不勝唏噓，因此特別掛出國旗，找回屬於台灣人的「青天白日滿地紅」。（林庚壬提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣議員林庚壬在雙十國慶當天，綁了1000面國旗在和美鎮各大街頭，要找回「青天白日滿地紅」，林庚壬表示，在他們那個年代國慶日家家戶戶都要在門口掛國旗，但看到今年「慘白」的國慶意象，讓人不勝唏噓，因此特別掛出國旗，找回屬於台灣人的「青天白日滿地紅」。

林庚壬表示，「青天白日滿地紅」過去在台灣街頭巷尾處處可見，但如今國旗卻變成台灣人最熟悉的陌生人，國慶日國旗越來越少，讓節慶氣氛越來越淡，因此為了喚醒國人對國家的認同感，特別在和美各大路口綁上共1000面的國旗看板，喚起台灣人對中華民國的歸屬感與認同感。

林庚壬說，在他們那個年代國慶日前後家家戶戶都掛滿國旗，大街小巷旗海飄揚，反觀現在國慶日的氣息越來越淡，要看到國旗幾乎不可能，特別是今年國慶日的國慶意象，確實有點「慘白」，一點喜慶的感覺也沒有。

林庚壬說強調，「中華民國」就是我們國家，過去不同族群，不管是閩南人、客家人、原住民、新住民、僑胞等，國慶日都會手拿國旗一同上街慶賀，但「中華民國」這四個字似乎漸漸被遺忘，「中華民國」就是我們國家，也是維持現狀的主流民意，希望大家能夠跟我一起手舉國旗，祝福中華民國生日快樂。