已故澳門賭王何鴻燊的三房千金何超雲日前傳出喜訊，消息指出她和消防隊隊長祕密交往，並且已經答應對方求婚。不過，她對這段感情相當低調，昨日（9）限動更新一連串美食紅酒照，原來是為未婚夫慶生，網友發現過去一向生活奢華的她變了。

何超雲過去給人出手闊綽的印象，當初媒體爆出男星陳山聰在婚後3年便離婚，且隨即與何超雲戀愛，外界紛紛給他安上「見錢開眼」的標籤。何超雲仍與他高調戀愛，還曾送對方一副市值上萬的名牌太陽眼鏡，可惜最後兩人仍分手。

據港媒報導，日前她和消防員男友交往時，曾被目擊搭渡輪出遊，並在限動曬出美食照，菜色看起來並不是高價位料理，其中生日蛋糕是一個外表簡樸的巴斯克焦香起司蛋糕，插上「Happy Birthday」字牌，並標註「ITSDOUGLASWONG」因此被猜測是為與男友Douglas一同慶生，其中，價格最為昂貴的應是經查證一瓶要價3000港幣（台幣售價1萬2466元）的紅酒「Dalla Valle Cabernet Sauvignon」， 但也和過去的太陽眼鏡無法相比。網嘆「反正不缺錢」、「希望這次是個好良人」、「和過去的花費差好多。」

何超雲曬出美食照，猜測是和男友一同慶生。（圖／翻攝自微博）

紅酒要價台幣1.2萬元。（圖／翻攝自ginsbergchan官方網站）

作為曾經賭王的女兒，何超雲的感情之路卻相當坎坷，過去先後與霍啟文、王大業、陳山聰擦出愛火，但卻都以悲劇收場，而今再次擁有愛情，且和過去高調示愛的作風不同，想當低調，也未有大手筆消費的事情發生，被外界看好，希望此次戀愛能修成正果。

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