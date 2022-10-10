民進黨新北市長參選人林佳龍今諷刺國民黨主席朱立倫好像代替新北市長侯友宜在選舉，並稱朱想把侯綁在新北市，自己有意選2024大選。對此，朱立倫回應，侯友宜4年前就秉持市民是大咖的態度，未料林卻在那邊嘲諷，真的是無聊，希望對方好好加油，不要酸言酸語，真的去了解新北才有機會。

朱立倫今下午參與新北市議員參選人蕭敬嚴和侯友宜的競選總部成立大會，他受訪時反諷林佳龍，應該趕快努力，認真了解新北，不要再把新北、台北搞錯，也不要再把蘆洲、板橋搞錯，更不要把瑞芳十三層遺跡講成十三行博物館。

對於林佳龍說法，侯友宜則回應，大家好好做事，為市民、國家認真打拚才是最重要的，這是他的態度。

另外，今日造勢朱侯未同台，朱立倫說，他剛從台北趕來瑞芳，接著又要到桃園平鎮，因此沒辦法等侯友宜來，自己是新北的老縣長，必須幫年輕世代加油，不過，他也強調「我跟侯友宜的默契不用質疑」。

侯友宜說，彼此都有各自的行程，有時可以碰面、有時不會，不過大家都分頭努力，團結在一起，好好為市民做事，拚一個好日子。