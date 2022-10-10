烏克蘭首都基輔10日清晨發生大規模爆炸。

在克里米亞大橋8日遭到爆炸攻擊後，包括基輔市中心在內等烏克蘭多個城市今（10）日清晨發生多起大爆炸，外媒指出，基輔至少遭到4枚飛彈攻擊，形容這些攻擊事件顯然是俄羅斯在復仇。目前已知光是基輔就有8人死亡、24人受傷，烏國軍方指出，俄羅斯今早至少發射75枚飛彈，烏克蘭總統澤倫斯基指出，全國各地都有傷亡，痛批俄羅斯想要毀滅烏克蘭，將烏克蘭從地表上抹除。

英國廣播公司（BBC）報導，烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示，俄羅斯在今日早晨的攻擊中至少發射75枚飛彈，其中41枚被烏克蘭防空系統攔截，目前無法證實他的說法。

另外烏克蘭內政部表示，基輔今日清晨的爆炸至少釀成8人死亡、24人受傷，烏克蘭內政部官員斯米爾諾夫（Rostyslav Smyrnov）指出，市中心舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）的攻擊造成6輛車起火、15輛車受損。

包括基輔市中心在內等烏克蘭多個城市10日清晨發生多起大爆炸，烏克蘭總統澤倫斯基指出，全國各地都有傷亡，痛批俄羅斯想要毀滅烏克蘭，將烏克蘭從地球上抹除。圖為基輔爆炸後的畫面。（圖／路透社）

另綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）報導，在烏克蘭全國各地10日清早傳出大爆炸後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在Telegram發文表示，全國各地都有死者及傷患。

他說：「他們試圖摧毀我們，將我們從地表上抹去，摧毀正在札波羅熱（Zaporizhzhia）家中熟睡的人們，殺害在第聶伯羅（Dnipro）及基輔工作的人們。」

「很不幸有死者及傷者，請不要離開避難所，照顧好所愛之人。」

澤倫斯基也指控俄羅斯刻意選擇會造成最大傷亡的時間發動攻擊，「他們想要我們恐慌及混亂，他們想要摧毀我們的能源系統。」基輔約在清晨8時過後發生爆炸。

澤倫斯基也在貼文中附上基輔被炸後的慘況，汽車被燒毀、建築窗戶破裂，街道上燃起熊熊大火。

另外烏克蘭基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）警告民眾，目前在基輔的空襲警報仍持續，呼籲民眾繼續避難。