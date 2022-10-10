基隆1名家屬因孩子發展遲緩，日前控訴學校在孩子升上國一僅15天，放任班級特定同學霸凌他的孩子4次，同學還在臉書留言辱罵文字，家長在孩子第3次受傷時告知校方，隔8天校方才問說是否提交霸凌申訴，班導師甚至要家長不要看網路訊息，霸凌學生在班級群組說「（老師）只說下次不要這樣，老師人超好的」。

該名家屬在臉書「爆料公社公開版」發文，他的孩子發展遲緩，日前升上國中後經常喊頭痛，經過醫院檢查發現有些微腦震盪，腦中還有5*5的腦瘤，原PO認為這與孩子在開學15天內同學打架4次有關，他說孩子總與班上特定同學發生爭執，他曾嚴厲告誡孩子即便被打也不能還手，要告訴老師處理，9月15日發生第4次時，孩子遭同學壓頭撞牆，全身傷痕累累。

1名欺負孩子的同學甚至在群組說「我灌了他好幾拳，老師也沒說什麼，只說下次不要這樣，老師人超好的」，老師還擅自說服孩子轉至潛能班。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

該家長說，孩子的同學會在臉書用文字羞辱、威脅，他向校方反應後，校方稱建議家長不要看網路上的訊息」，1名欺負孩子的同學甚至在群組說「我灌了他好幾拳，老師也沒說什麼，只說下次不要這樣，老師人超好的」，老師還擅自說服孩子轉至潛能班，學校主任還說是家屬沒有要求老師提交霸凌申請，他在9月13日向導師反應，對方21日才致電問是否提交霸凌申請。

該家長後來補充說，孩子前2次打架（9月4日、8日）他不知情，是事後看到臉書訊息才得知，12日再度打架時就已告知導師，對方卻毫不積極處理；目前臉書貼文曝光後，校方態度變為積極，想把調查說明會時間提前；網友對此留言「驗傷報警吧，讓小孩知道大人有在捍衛小孩的尊嚴，小孩也比較不會去亂想」、「把學校名字及班導，還有霸凌的同學，全部送到教育部門去處理」。