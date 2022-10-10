民進黨新北市長參選人林佳龍今曾說國民黨主席朱立倫想把新北市長侯友宜綁在新北市，自己則有意攻2024總統大選，遭朱立倫回批「無聊」，並要林佳龍「不要再搞錯新北、台北」，對此林佳龍表示，朱立倫的說法聽聽就好，朱、侯兩人關係路人皆知，會尊重國民黨黨內競爭。

朱立倫今批林佳龍在嘲諷「真的是無聊」，希望林佳龍好好了解新北才有機會，不要再把新北、台北搞錯，也不要再把蘆洲、板橋搞錯，更不要把瑞芳十三層遺跡講成十三行博物館。

林佳龍受訪時回應，朱、侯關係路人皆知，兩人都有志2024年總統大位，當然尊重他們黨內競爭，但這次新北市長選舉不能像之前朱立倫一樣，帶職參選總統，後來向市民道歉。

林佳龍強調，朱立倫已經有帶職參選總統的「前科」，他才會去評論，朱立倫會想要把侯友宜綁在新北市。

林佳龍說，過去侯友宜是朱立倫的副手，希望他不要變成「朱立倫2.0」，至於朱立倫的講法就是「聽聽就好」，大家還是關心這次年底選舉，新北要如何大翻新。

至於朱立倫和侯友宜出席同場活動，卻並未同台，林佳龍則說：「他們活動怎麼安排我們就不予置評，尊重。」